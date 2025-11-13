Paul Skenes se acerca a la órbita de Fernando Valenzuela al ganar el Cy Young

Paul Skenes, el impresionante lanzador de los Pittsburgh Pirates que rápidamente se convierte en el más completo de todo el béisbol, fue premiado este miércoles con el trofeo Cy Young como el mejor pitcher de la Liga Nacional en apenas su segunda temporada.

El premio obtenido por Skenes hace mencionar de manera obligada el nombre del mexicano Fernando Valenzuela. El adorado pelotero de los Dodgers sigue siendo el único de la historia en haber sido Novato del Año y Cy Young en la misma temporada, un logro que resalta en su legendaria carrera y que aún podría ayudarle a ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Skenes, de 23 años, fue el Novato del Año en 2024 y ahora obtiene el Cy Young. Lo hizo de manera unánime, es decir, recibiendo los 30 votos a primer lugar de parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos para un total de 210 puntos.

Sánchez fue segundo y Yamamoto tercero en la votación

Cristopher Sánchez, un zurdo dominicano de los Philadelphia Phillies, recibió los 30 votos para segundo lugar (unánime en ese puesto) para un total de 120 puntos. Yoshinobu Yamamoto, el as japonés de los Dodgers que fue el MVP en la Serie Mundial, acabó tercero con 72 unidades producto de 16 votos para tercer lugar, 11 para cuarto y 2 para quinto.

Skenes tuvo récord de 10-10, la menor cantidad de triunfos para un pitcher abridor que ganó el Cy Young en una temporada completa, pero su promedio de carreras limpias fue 1.97 -líder de la liga- y ponchó a 216 bateadores en 187.2 innings. En 10 de sus aperturas no permitió carrera o solo una.

Sánchez tuvo números de 13-5 con 2.50 de carreras limpias y 212 ponches en 202 entradas. Yamamoto, en su segunda temporada en la Gran Carpa, tuvo récord de 12-8 y 2.49, con 201 ponches en 173.2 innings. Fue líder en promedio de menos hits permitidos por cada 9 innings (5.9).

Fernando Valenzuela se pone un sombrero de charro luego de ser nombrado el Novato del Año de la Liga Nacional el 2 de diciembre de 1981 en Los Ángeles. El pitcher mexicano también fue premiado con el trofeo Cy Young. Crédito: Wally Fong | AP

La histórica huella del “Toro” Valenzuela

Skenes, que fue tercero en la votación para el Cy Young en su año de novato, se convierte en apenas el segundo pitcher en ganar el Cy Young un año después de haber sido premiado como el mejor novato de la Liga Nacional. Dwight Gooden fue el otro en lograrlo en 1985 con los NY Mets.

Valenzuela fue el Novato del Año y el Cy Young en 1981, año en el que además guió a Los Ángeles al título de la Serie Mundial, una asombrosa trifecta que es virtualmente imposible de igualar.

Skenes es el séptimo exganador del Novato del Año de la Liga Nacional en recibir más tarde el Cy Young junto al propio Valenzuela, Gooden, Don Newcombe, Rick Sutcliffe, Tom Seaver y Jacob deGrom, además de Justin Verlander, el único en haberlo hecho en la Liga Americana.

Tarik Skubal, de los Detroit Tigers, es el primer pitcher en ganar el trofeo Cy Young de la Liga Americana dos años seguidos desde Pedro Martínez en 1999-2000. Crédito: Lindsey Wasson | AP

Tarik Skubal repite como Cy Young de la Liga Americana

En la Liga Americana, Tarik Skubal fue el ganador del Cy Young por segundo año consecutivo, quinto en la historia del circuito en lograrlo junto a Denny McLain, Jim Palmer, Roger Clemens y Pedro Martínez.

El zurdo de los Detroit Tigers, que tuvo números de 13-6, 2.21 y 241 ponches en 195 innings, recibió 26 votos para primer lugar y 4 para segundo, totalizando 198 puntos. Garrett Crochet, de los Boston Red Sox, fue segundo con 132 unidades, incluyendo los 4 votos restantes a primer lugar, y Hunter Brown, de los Houston Astros, tercero con 80 puntos.

