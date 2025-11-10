Drake Baldwin y Nick Kurtz galardonados con el premio Novato del Año en Grandes Ligas

Nick Kurtz, de los Atléticos de Oakland, y Drake Baldwin, de los Bravos de Atlanta, fueron reconocidos este lunes como los ganadores del premio Novato del Año en las ligas Americana y Nacional, respectivamente. Ambos peloteros completaron campañas sobresalientes y fueron elegidos por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Kurtz, de apenas 22 años, se llevó el galardón de la Liga Americana de manera unánime, imponiéndose sobre Roman Anthony, de los Medias Rojas de Boston, y Jacob Wilson, su compañero de equipo en los Atléticos. Su impacto ofensivo fue inmediato: lideró la liga en extrabases (64), jonrones (36), carreras impulsadas (86), anotadas (90), porcentaje de slugging (.619) y OPS (1.002).

Con esos números, el joven inicialista se convirtió en una de las figuras más prometedoras de la organización, que atraviesa un proceso de reconstrucción y planea su mudanza definitiva a Las Vegas en 2028. En 117 partidos, Kurtz bateó para promedio de .290 y conectó 26 dobles, consolidándose como uno de los bates más consistentes del año.

Kurtz y Baldwin, dos caminos distintos hacia la cima

Kurtz se convirtió además en el noveno jugador de los Atléticos que obtiene este reconocimiento, sumándose a nombres ilustres como Mark McGwire (1987) y el cubano José Canseco (1986). Ambos también conquistaron el premio en sus primeros años con la franquicia, en una época dorada para Oakland.

Del otro lado, en la Liga Nacional, Drake Baldwin fue votado en 21 boletas y superó a Cade Horton (Cachorros de Chicago) y Caleb Durbin (Cerveceros de Milwaukee). En su primera temporada con los Bravos, el joven de 24 años respondió a las expectativas y se consolidó como una pieza clave en medio de una campaña plagada de lesiones.

Con Ronald Acuña Jr., Chris Sale y Sean Murphy fuera por diferentes períodos, Baldwin aprovechó su oportunidad. Disputó 124 juegos y dejó una línea ofensiva de 19 jonrones, 18 dobles, tres triples, 80 carreras impulsadas y 56 anotadas. También fue utilizado como bateador designado, mostrando su versatilidad.

Su rendimiento lo convierte en el primer jugador de los Bravos en ganar el premio desde el venezolano Ronald Acuña Jr. en 2017.

La combinación de poder, disciplina y madurez competitiva de Baldwin y Kurtz confirma que el relevo generacional del béisbol de Grandes Ligas ya está en marcha. Dos nombres que este año no solo irrumpieron con fuerza, sino que prometen ser protagonistas de la próxima década.



