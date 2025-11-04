Ohtani y Aaron Judge entre los finalistas al MVP: MLB anuncia candidatos a los premios 2025

Los finalistas para los principales premios de final de temporada de las Grandes Ligas fueron anunciados este lunes por la Asociación de Cronistas de Béisbol de América (BBWAA). Las categorías incluyen los reconocimientos al Jugador Más Valioso (MVP), el Cy Young, el Novato del Año Jackie Robinson y el Mánager del Año, tanto en la Liga Nacional como en la Americana. Los ganadores se conocerán durante la semana del 10 de noviembre, iniciando con los Novatos del Año.

En la Liga Nacional, Shohei Ohtani parte como amplio favorito para ganar su tercer MVP consecutivo, algo que solo Barry Bonds ha logrado en la historia. El japonés brilló como bateador y lanzador con los Dodgers, promediando .282, conectando 55 cuadrangulares y sumando 102 impulsadas. Desde el montículo, registró una efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 entradas.

El también finalista Kyle Schwarber, de los Phillies, firmó su mejor campaña con 56 jonrones —líder de la MLB— y 132 carreras impulsadas, mientras que Juan Soto, en su primera temporada con los Mets, conectó 43 cuadrangulares y lideró la liga con 38 bases robadas y un porcentaje de embasado de .396.

Judge busca su tercer MVP y Skubal defiende su Cy Young

En la Liga Americana, Aaron Judge se perfila nuevamente como candidato fuerte al MVP tras una temporada con 53 jonrones y un promedio de .331, liderando la MLB en promedio, embasado y slugging. A su lado están Cal Raleigh, receptor de los Mariners que alcanzó los 60 jonrones —un hito histórico para su posición—, y José Ramírez, quien completó su segundo año consecutivo con 30 jonrones y 40 robos de base para los Guardians.

Entre los aspirantes al Cy Young de la Nacional, destacan Cristopher Sánchez (Phillies), Paul Skenes (Pirates) y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers), todos con efectividades por debajo de 2.50 y más de 200 ponches. En la Americana, los finalistas son Hunter Brown (Astros), Garrett Crochet (Red Sox) y Tarik Skubal (Tigers), quien podría repetir el galardón tras mejorar sus números en efectividad y WHIP respecto al año anterior.

Los premios al Novato del Año Jackie Robinson tienen como candidatos a jóvenes promesas como Drake Baldwin (Braves) y Roman Anthony (Red Sox), mientras que los aspirantes a Mánager del Año incluyen a Terry Francona, Pat Murphy y Stephen Vogt, todos responsables de guiar a sus equipos a temporadas sobresalientes.

Con estos nombres, la semana del 10 de noviembre promete ser una de las más esperadas del calendario de la MLB, donde las estrellas de 2025 buscarán coronar sus esfuerzos con los máximos honores del béisbol profesional.





