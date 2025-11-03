7 jugadores de los Dodgers van a la agencia libre tras final de temporada 2025

La temporada 2025 de las Grandes Ligas 2025 finalizó con Los Ángeles Dodgers como campeón y siete peloteros del equipo irán a la agencia libre.

Tres de los siete jugadores que están en la lista de agentes libres, vienen de actuar en la Serie Mundial.

Esta es la lista completa de agentes libres de los Dodgers son:

Michael Conforto

Michael Kopech

Andrew Heaney

Kirby Yates

Enrique Hernández

Clayton Kershaw

Miguel Rojas

Esta lista podría aumentar luego de las negociaciones entre los equipos con los jugadores y las opciones en su contrato.

De acuerdo a la MLBPA, hay 139 jugadores en la lista de jugadores que entran en la agencia libre de Las Mayores.

Clayton Kershaw entra en la agencia libre, aunque el pitcher se retirará luego de haber conseguido el bicampeonato con los Dodgers.

Miguel Rojas, héroe de los Juegos 6 y 7 de la Serie Mundial, expresó durante este año que la próxima temporada sería su última campaña en Las Mayores.

Rojas podría pactar un contrato por un año en su última campaña en Las Mayores luego de una carrera de 12 temporadas.

Michael Conforto y Kirby Yates no seguirían con los Dodgers

Michael Conforto llegó al equipo como la opción para el jardín izquierdo de los Dodgers, pero su falta de producción lo terminó alejando al punto de no estar en el roster de la postemporada.

Conforto tuvo un promedio de bateo de .199 con 83 hits, 12 jonrones, 36 carreras impulsadas y 54 carreras anotadas en 138 juegos en 2025.

Por su parte, Kirby Yates tampoco pudo estar en la postemporada con el bullpen luego de múltiples lesiones este año.

Yates y Tanner Scott se esperaba que fueran los hombres encargados del octavo y noveno episodio, pero Roki Sasaki terminó la campaña como el cerrador.

Enrique Hernández volverá a la agencia libre luego de regresar a los Dodgers por un año. El utility fue clave en la postemporada y terminó siendo el jardinero izquierdo habitual de Los Ángeles en los playoffs.

