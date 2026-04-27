Horóscopo: qué será de tu semana del 27 de abril al 2 de mayo de 2026

Las predicciones de Kirón le dicen a cada signo del zodiaco cómo será su semana en el dinero y en el amor. Consulta tu horóscopo y descubre la clave para tener días más prósperos.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Las palabras son su arma de seducción. Semana ideal para viajes cortos en pareja o para conocer a alguien en una charla inteligente.

DINERO: Mercurio le da lucidez mental. Es momento de liderar un proyecto. El dinero llega si se mueve primero.

CLAVE DE LA SEMANA: Antes de compartir ideas, ¡cuente hasta tres! No se apure.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Va a lo seguro. Valorará más los gestos concretos y los regalos que las promesas. Rodeado de novedosos placeres sensoriales.

DINERO: Sea prudente. Puede haber gastos imprevistos. Antes de invertir, revise bien a fondo las condiciones escritas.

CLAVE DE LA SEMANA: Lo que escuche por lo bajo le dará una clave a futuro.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Feliz de ser el centro de atención. Es una semana perfecta para renovar su imagen y atraer lo que desea a fuerza de presencia.

DINERO: Genera ingresos gracias a proyectos grupales o redes sociales. Un amigo podría traer una propuesta brillante.

CLAVE DE LA SEMANA: El trabajo en equipo es la clave del ascenso laboral.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Entre recordar con nostalgia un viejo amor o decidirse a vivir un romance secreto. Disfrute del momento sin pensar en el después.

DINERO: ¡A brillar! Su voz gana peso ante jefes o autoridades. Presente su propio plan, lo van a escuchar.

CLAVE DE LA SEMANA: No a la timidez; muestre sus dones con seguridad.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El amor se confunde con la amistad y viceversa. Podría surgir esa maravillosa chispa en su grupo. Sin presiones formales.

DINERO: Se abren puertas en el exterior y se destraban temas legales. Si espera un pago, es momento de concretar.

CLAVE DE LA SEMANA: Amplíe sus horizontes; la creatividad beneficia al bolsillo.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Podría conocer a alguien importante en un evento formal. Su perfil atrae a personas que buscan compromiso. Admiración mutua.

DINERO: Haga foco en recursos compartidos. Rapidez para negociar una deuda o resolver temas de impuestos.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje ir lo que pesa económicamente. Libere recursos.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Le atraerá lo diferente. Semana para romper la rutina de la pareja o enamorarse de alguien con una filosofía de vida distinta.

DINERO: Contratos y sociedades en la mira. Sea directo en sus negociaciones comerciales. Cierre ese trato sin rodeos.

CLAVE DE LA SEMANA: La diplomacia es su don, pero esta vez sea muy franco.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Logrará una conexión profunda y transformadora. No se conforma con un vínculo superficial ni en el amor ni en la amistad.

DINERO: En movimiento. Debe organizar sus cuentas para ser más eficiente. Oportunidad de dinero extra por tareas rápidas.

CLAVE DE LA SEMANA: El orden es su mejor aliado. Agenda organizada.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Con ganas de conectar. Encuentros cara a cara si está soltero o para compartir su vida con alegría renovada si está en pareja.

DINERO: Correr riesgos puede ser muy creativo. Confíe en sus ideas, pero no sea impulsivo al gastar.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga algo que lo divierta; el dinero no lo es todo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: El amor se demuestra con compañerismo. Compartir una actividad fortalecerá el vínculo. Gran noticia para toda la familia.

DINERO: Haga foco en la economía doméstica. Buen momento para hacer cambios inmobiliarios o mudanzas. Apoyo financiero de la familia.

CLAVE DE LA SEMANA: Invertir en su espacio de trabajo es invertir en su paz mental.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Excelente momento para citas creativas colmadas de romance y diversión. Permita que su yo más lúdico se exprese en la conquista.

DINERO: Capacidad de negociación a tope. Buen clima para el comercio y los asuntos legales. Negocia con convicción.

CLAVE DE LA SEMANA: Si está inspirado, anote cada idea para que no se pierda.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Hay calidez en el hogar y se fortalecen los lazos familiares. Se siente más seguro en la intimidad y el encuentro resulta perfecto.

DINERO: Debe decidirse y hacer un cambio a tiempo, así conseguirá aumentar sus ingresos. Sus clientes lo acompañan.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite las compras compulsivas y se hará un favor.

Por Kirón