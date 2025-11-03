LA Rams rinden tributo a los Dodgers y arrasan con los Saints en la NFL

Los Ángeles Rams derrotaron 34-10 a los New Orleans Saints en una noche que rindieron tributo a los Dodgers tras conseguir el título de la Serie Mundial.

Durante la noche del sábado, los jugadores del equipo estaban en el hotel viendo la emocionante remontada de los Dodgers de Los Ángeles para ganar el séptimo partido de la Serie Mundial y conseguir títulos consecutivos.

“Verlos dominar así, conseguir esa victoria, traer la Serie Mundial de vuelta a Los Ángeles, nos motiva muchísimo”, dijo Jared Verse. “Y ahora sabemos que tenemos que ser los siguientes”.

Matthew Stafford lanzó para 281 yardas y conectó con Davante Adams en dos de sus cuatro pases de touchdown en la victoria de los Rams.

Puka Nacua tuvo siete recepciones para 95 yardas y un touchdown en su regreso tras una lesión de tobillo con los Rams (6-2).

Tyler Higbee también anotó un touchdown por recepción y Kyren Williams corrió para 114 yardas y otro touchdown, mientras que Los Ángeles acumuló 438 yardas.

El equipo ha lucido en gran forma recibiendo solo 20 puntos totales en los últimos tres juegos.

Rams ven a los Dodgers como inspiración

Tras la anotación de Higbee en la primera serie ofensiva, el veterano ala cerrada blandió un bate imaginario e hizo la celebración inspirada en Dragon Ball que los Dodgers han usado durante toda la temporada después de grandes batazos.

“Me alegro por ellos, y veremos si podemos seguir haciendo cosas buenas como las que hicieron ellos”, dijo el entrenador Sean McVay sobre los Dodgers. “Me inspiran, y sé que inspiran a todo el

equipo”.

Matthew Stafford tuvo una gran noche con cuatro touchdowns, su juego número 19 con 4 TD de por vida en su carrera.

Ha lanzado para 1,408 yardas y 16 touchdowns sin intercepciones en los últimos cinco partidos de los Rams.

“Estábamos en la sala anoche con todos viendo el partido, y cuando (Miguel) Rojas conectó el jonrón, ¡madre mía, nos volvimos locos!”, dijo Stafford. “Esa fue la reunión de equipo más corta antes de un partido”.

