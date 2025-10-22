Bad Bunny fue reafirmado por Roger Goodell como el artista principal del Super Bowl

El Super Bowl LX se desarrollará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El artista principal de esa noche será el puertorriqueño Bad Bunny. A pesar de que su anuncio generó controversias, el comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, reafirmó su presencia.

El comisionado aseguró que no está en consideración la participación de Bad Bunny en el Super Bowl LX. En una conferencia de prensa tras la reunión de otoño de la NFL, Roger Goodell explicó que la presencia del puertorriqueño está bien pensada.

“Está muy bien pensado (…) No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil hacerlo cuando hay cientos de millones de personas viéndolo“, inició el dirigente.

El 28 de septiembre de 2025, Bad Bunny fue anunciado como el artista principal del Super Bowl en el programa “Sunday Night Football”. La controversia es generada porque Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre de artista), ha manifestado abiertamente su descontento sobre las políticas del actual presidente estadounidense Donald Trump.

The NFL is not considering dropping Bad Bunny as its Super Bowl halftime headline performer, commissioner Roger Goodell said Wednesday. https://t.co/sN8bxyDHL5 — ESPN (@espn) October 22, 2025

En medio de las múltiples quejas y disgustos por las políticas migratorias del gobierno de Trump, Roger Goodell considera que el Super Bowl LX puede representar un gran espectáculo para la unión. “Estamos seguros de que será un gran espectáculo (…) Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad“, agregó.

No hay nada seguro con relación a la asistencia de Donald Trump el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. A pesar de que el mandatario estadounidense afirmó en la cadena Newsmax que no conoce a Bad Bunny, Goodell mantiene la postura de que han hecho una correcta elección.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento clave del valor del entretenimiento“, concluyó.

