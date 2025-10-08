Angélica Vale enfrenta polémica tras decir que a ningún latino “le alcanza” para ir al Super Bowl

Una nueva polémica azota a la actriz mexicana Angélica Vale luego de que diversos internautas en redes sociales se mostrarán en desacuerdo con sus declaraciones sobre los latinos y su posible asistencia en el Super Bowl 2026, pues afirmó que no tienen los recursos para asistir a dicho evento. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Lo que comenzó como una celebración del logro que representa la presentación de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, terminó con una broma que desató polémica en redes sociales.

Y es que la protagonista de “La Fea Más Bella” abordó el tema de las redadas y, en tono de humor, mencionó que los latinos no deberían preocuparse por la presencia de ICE en el Levi’s Stadium, ya que según ella, “ninguno podría pagar un boleto” para asistir debido a su elevado precio.

“Hay mucha gente preocupada que me dice: ‘Oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl’. Y yo digo: ‘No te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir’, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros'”, bromeó la también comediante.

Estas declaraciones no tardaron en ser retomadas por diversos internautas, incluyendo a la creadora digital Jacqueline Martínez, conocida en redes sociales como Chamonic3. En un extenso mensaje colocado desde su cuenta de Instagram, la comunicadora califico lo dicho por Vale como un “muy mal comentario”.

“Existen muchas aplicaciones que puedes usar y hacer tus pagos poco a poco o una tarjeta de crédito. Hay mil maneras, es más, esa es la temporada de los taxes, pero a mí se me hace muy mal que ella haga este énfasis, como haciendo ver que uno de latino no tiene esa cantidad de dinero“, sentenció. “Los latinos son muy trabajadores, tienen eso y más. No lo tendrá ella, muy mal comentario a mi ver”, dijo contundente.

Angélica Vale celebra la elección de Bad Bunny como show de medio tiempo del Super Bowl

Además del comentario que generó polémica en redes sociales, la histrionisa se pronuncio sobre la noticia de Bad Bunny como estrella del show de medio tiempo del Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium.

De acuerdo con la hija de Angélica María, esta decisión es un gran movimiento por parte de la organización debido al clima político que se vive en los Estados Unidos. Además, elogió la postura del cantante al advertir al público estadounidense que tendrá que aprender español para “poder entenderle”.

“Lo que más me gustó, lo que más amé, es el mensaje que dio (…) Y en español se avienta: ‘Para toda mi gente latina, vamos a estar fascinados en el Super Bowl y este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que viene, trabaja y saca adelante este país’. Y al final dijo en inglés: ‘Y si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español'”, dijo sobre el monólogo de Bad Bunny en su reciente participación en Saturday Night Live.

