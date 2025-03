Angélica Vale y el día en que un ejecutivo de Univision la insultó

Vaya confesión hizo la actriz Angélica Vale en una reciente entrevista con el periodista Javier Ceriani con respecto a uno de los momentos más incómodos que vivió con un antiguo ejecutivo de Univision que la insultó cuando aún laboraba para la empresa.

La inesperada confesión se dio mientras el argentino la cuestionó sobre un supuesto mensaje de texto en el que un alto mando de la cadena de televisión expresó su descontento ante la presencia de la mexicana por su apariencia física.

“Cuando estabas en Despierta América alguien te mostró un texto de que un ejecutivo había dicho ‘callen a esa gorda payasa’ porque estabas en Despierta América“, trajo a su atención Javier Ceriani. “Sí te llego de parte de Ronald Day ese mensaje a una productora”.

Al respecto, Angélica Vale informó que prefirió no hacer el tema más grande ni traerlo a la mesa ante recursos humanos: “Yo creo que el pobre Ronald ni sabe que yo me enteré (…) ‘Para que veas que es cierto como allá arriba están enojados contigo y ya no te quieren aquí’, y es cuando me enseña el texto que le acaba de mandar el jefe en ese entonces, ahí decía: ‘diganle a la gorda payasa que se calle’“, contó la famosa.

A pesar del dolor que este tipo de comentarios trajeron consigo, hoy en día los aprecia por las lecciones de fortaleza que le brindaron: “Hoy se los agradezco porque me hicieron más fuerte. No dejé de trabajar, no dejé de creer en mi”, complementó.

Por su parte, Javier Ceriani le mostró su apoyo al reprobar lo dicho por el colaborador de la empresa: “Tú talento no depende de tu size, esto está claro, no vivís de modelar, vivís de tu talento y tu carisma, pero que te digan ‘gorda’ duele”, sentenció.

Para finalizar, Angélica Vale aseguró que con el paso del tiempo aprendió a soltar los comentarios negativos y aceptar que nunca hubo nada malo en ella, sino en los ojos de quien la miraba: “Dolía porque no era cierto”, aclaró.

“Nunca he tenido ese cuerpo ni lo tendré, gracias a Dios, porque yo estoy muy contenta con mi cuerpo. Dolía porque yo hice una telenovela que se llamó Soñadoras donde yo salía de bulímica, entonces me la pasaba yo diciendo ‘estoy gorda’ y la verdad es que es cuando más flaca he estado en toda mi vida”, reconoció durante la entrevista.

