Los votantes independientes, incluidos los latinos, ganan poder en Estados Unidos

Recientes encuestas nacionales y regionales muestran que el porcentaje de votantes independientes, incluidos los latinos, alcanzan un récord nacional y, en algunas regiones, incluso superan a un partido en particular, lo que convierte a estos votantes en una fuerza clave en las campañas.

En enero, Gallup reportó que el 45% de los adultos estadounidenses a nivel nacional se identificó como independiente políticamente, superando el 43% registrado en 2014, 2023 y 2024.

“Lo que estás viendo es una tendencia muy clara donde la identificación partidista está disminuyendo y las personas que se identifican como sin partido o que dicen ser independientes están aumentando hasta casi la mitad de la población de EE.UU.”, explicó Adam Brandon, asesor sénior de Independent Center, con base en Washington, D.C. “Sin embargo, la política estadounidense aún no se ha puesto al día. Sigue estancada en una identificación partidista rígida, pero existe una discrepancia entre la postura real de los votantes y la suya propia”.

Brandon expuso que este año, las elecciones intermedias tendrán un crecimiento significativo de candidatos independientes, sin adscribirse a un partido en particular.

“Por primera vez –y creo que esta será la principal narrativa de las elecciones de mitad de mandato–, veremos candidatos independientes. No independientes que se presenten como republicanos ni como demócratas, sino independientes que no estén alineados con ningún partido, que se postularán y ganarán a nivel federal y para gobernadores”, estimó el experto, quien fue parte del Partido Republicano.

Adam agregó que el grupo al que pertenece cree que los candidatos independientes tendrán una oportunidad significativa de triunfo hacia la Cámara de Representantes, pero también en el Senado de Montana y la gobernación de Michigan.

“Y si observamos otros estados a largo plazo, en particular Arizona, Colorado e incluso California, vemos que tienen una población hispana desproporcionadamente mayor que el resto del país”, anotó. “Y son precisamente estos estados donde se observa el mayor movimiento independentista”.

De los Baby Boomer a la Generación Z

La tendencia nacional marcada por Gallup se confirma con el registro de votantes, ya que el 30.2% es independiente, 32% republicano y 37.8% demócrata, según los registros de Independent Voter Project.

“Creo que este es el comienzo de una realineación masiva en la política estadounidense, un alejamiento de los extremos y un regreso al centro”, indicó Adam.

El experto señaló que los partidos tenían funciones específicas en el sistema político estadounidense, principalmente organizativa e informativa, pero el cambio ha sido impulsado por la demografía y una nueva “era de la información”.

“Hoy en día, presenciamos un cambio demográfico masivo en Estados Unidos: una economía y un país impulsados por la generación del baby boom, y otro impulsado por los millennials y la Generación Z. Durante los próximos 20 años, en la política estadounidense, la Generación Z y los millennials constituirán la mayoría del electorado”, especifica el experto.

Lo que explica Adam no es una simple opinión. Los datos lo confirman. El reporte de Gallup indica que el 56% de la Generación Z se identifica como independiente, con 27% demócrata y 17% republicano.

El 54% de los Millenials se considera independiente, contra 24% demócrata y 21% republicano.

Lejos de esos dos grupos está la generación X, donde el 42% se identifica independiente; 25% demócrata y 31% republicano.

“Estos grupos demográficos difieren de los de la generación del Baby Boomer. Los Baby Boomers tienden a ser más partidistas y a ver el mundo en términos de izquierda y derecha”, agregó Adam. “Las generaciones más jóvenes no. Ven el mundo con una perspectiva más matizada, con más matices. Los votantes jóvenes suelen considerar que tanto los republicanos como los demócratas tienen razón en algunos puntos, y que si se combinan ambas posturas, se puede lograr una legislación que satisfaga todas las necesidades”.

Entre los Baby Boomer (nacidos entre 1946 y 1964), el 33% es independiente; mientras entre la llamada Silent Generation (nacidos antes de 1956) el 30% se identifica como independiente. En ambos casos la cifra está más de 20 puntos porcentuales con respecto a la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2007).

¿Y los votantes latinos?

La tendencia entre los votantes cruza los grupos étnicos y raciales, incluidos los latinos. Mientras la mayoría de los votantes latinos se identifica como demócratas (53%), los independientes (22%) superan a los republicanos (18%), lo que podría inclinar las elecciones de noviembre, según un nuevo reporte de la firma de investigación ThinkNow, publicada la semana pasada.

Adam explica los votantes latinos siguen las tendencias generacionales de la población estadounidense en general, por lo que es posible ver a más independientes, además de establecer que si bien la inmigración es un asunto clave en sus vidas, sus prioridades son económicas, como la mayoría de los votantes.

“Donde vivo, en Washington, D.C., todos piensan que lo único que les importa a los hispanos es la inmigración”, indica el experto. “¿Y qué vemos en los datos? ¿Qué les importa a los hispanos? Les importan los empleos. Les importan las escuelas seguras. Les importa la atención médica. Y estos suelen ser temas que a los partidos no les importan mucho. No están hablando de estos temas”.

Adam dice que el grupo que representa vio la oportunidad de empujar la agenda de los votantes independientes, incluso destaca que hay personas que registradas con partidos, pero “superficialmente”, porque pueden cambiar de un momento a otro.

Sigue leyendo:

· UnidosUS y grupos civiles piden al Congreso que detenga el despliegue de soldados en las ciudades

· El crecimiento laboral se desploma en sectores donde predominan trabajadores latinos, según análisis

· UnidosUS apoya proyectos de ley aprobados en California