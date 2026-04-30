Latinos ven el Sueño Americano casi inalcanzable: el 83% culpa a Trump y al Congreso

Los latinos en Estados Unidos consideran que el Sueño Americano es cada vez más inalcanzable, debido a la situación económica y al alto precio de diversos productos, como la gasolina, culpando al presidente Donald Trump y al Congreso sobre esto.

“El 83% [de los latinos] afirma que los funcionarios electos, incluyendo al Presidente y a los miembros del Congreso, tienen al menos cierta influencia sobre su situación financiera personal”, revela una reciente encuesta de Voto Latino y Murmuration.

El 65% considera que incluso las personas que trabajan duro tienen dificultades para progresar, mientras el 77% afirma que tener una vivienda propia y una jubilación cómoda han dejado de ser realistas.

La situación económica de esta población la ha llevado a tomar decisiones difíciles, ya que el 47% revela que ha “reducido sus viajes” o ha dejado de utilizar el automóvil, debido al aumento del precio de la gasolina, el cual alcanzó un récord no visto desde 2022, con $4.3 dólares por galón en promedio a nivel nacional, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA, en inglés).

“El aumento de los costos obliga a las familias latinas a tomar a diario decisiones impensables. Desde la gasolina hasta los alimentos y el alquiler, la presión es implacable. Para muchos, la promesa de que el trabajo duro conduce a la estabilidad se está desvaneciendo. Cuando la gente recorta gastos en lo esencial solo para poder pagar la gasolina, esto indica un problema más profundo en nuestra economía”, afirmó Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino.

López hizo referencia a los gobernantes, como una esperanza entre latinos, para actuar para reducir el impacto económico de las actuales políticas.

“Los latinos están atentos y esperan que los líderes actúen con urgencia para reducir los costos, fortalecer la estabilidad financiera de las familias trabajadoras y restaurar el camino hacia el Sueño Americano”, agregó.

La situación económica del país enfrenta complicaciones debido a las políticas económicas del presidente Trump, como su imposición de aranceles a decenas de países y la guerra que inició con Irán que ha llevado el precio del petróleo a $126 dólares por barril, más del 70% desde febrero –cuando iniciaron las operaciones contra el régimen iraní–, lo que ha provocado el aumento de la gasolina.

Un efecto en cadena en alto costo de vida

La encuesta fue realizada a 6,559 adultos en todo el país, incluyendo 2,413 latinos, sobre los cuales se precisan los datos para esta población, entre quienes solamente el 8% reporta vivir cómodamente, en comparación con el 11% de los estadounidenses en general.

Destaca que apenas el 31% de los latinos afirma poder cubrir algún tipo de emergencia de $500 dólares, en comparación con el 48% de los estadounidenses que afirmó poder hacerlo, según el reporte.

La mayoría de los latinos (77%) enfrenta preocupaciones sobre cómo “pagar las facturas y las necesidades básicas al menos ocasionalmente”. Esto ha desatado un estrés constante al momento de evaluar cómo comprar alimentos (44%), pagar el alquiler o la hipoteca (42%), cubrir los servicios públicos (37%) y comprar gasolina (36%).

“Si estas tendencias continúan, la presión económica que enfrentan las familias latinas no solo afectará sus finanzas personales, sino también los resultados políticos”, indica el reorte. “Los votantes latinos serán decisivos en las elecciones intermedias de noviembre, y la presión económica sostenida influye en el sentir de los votantes y en la participación electoral”.

Un elemento preocupante es que el 40% de los encuestados afirma gastar menos en artículos de primera necesidad, a fin de poder pagar la gasolina.

“La historia que revelan estos datos no se trata solo de dinero. Se trata de las condiciones únicas en las que los latinos, como otros sectores de la población, viven sus vidas y cómo esas condiciones los obligan a cambiar en respuesta a la creciente presión económica”, indicó Sarah Stamper, directora de investigación de Murmuration. “Durante décadas, ha existido una promesa implícita en el centro de la vida estadounidense: que si trabajas duro, puedes salir adelante. Pero para muchos latinos, esa promesa ya no se siente cierta”.

Otros hallazgos preocupantes en economía entre latinos

– El 41% ha reducido sus actividades sociales o familiares.

– El 37% ha retrasado el pago de sus facturas.

– El 33% ha aceptado trabajos adicionales para poder pagarlas.

– El 32% depende más de las tarjetas de crédito, mientras que muchos recurren a estrategias financieras alternativas.

– Solo el 31% dice que podría cubrir un gasto de emergencia de $500 dólares con efectivo o ahorros.

– El 18% dice que no podría cubrir el gasto en absoluto.

– El 82% apoya la asistencia para el pago de facturas de servicios públicos.

– El 81% respalda la reducción del impuesto predial.

– El 79% apoya los límites a los aumentos de alquiler.