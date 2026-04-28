Análisis reveló que más del 70% de los adultos estadounidenses no se sienten financieramente seguros

El entorno económico actual ha generado gran incertidumbre entre las familias estadounidenses; es por esa razón que muchos consideran que no se sienten completamente seguros, ya sea porque los precios de los servicios básicos y alimentos se han disparado, las deudas en tarjetas de crédito están alcanzando niveles históricos y la capacidad de ahorro es mínima.

Un estudio desarrollado recientemente por Intuit Credit Karma confirmó que más del 70% de los adultos estadounidenses no se siente económicamente seguros; pese a que tratan de manejar correctamente sus finanzas, aun así consideran que no es suficiente.

Para los resultados del análisis, se entrevistó a más de 2,000 estadounidenses mayores de 18 años de distintas generaciones. Aunque algunos indicaron que han tomado decisiones financieras acertadas, otros afirman que eso no es suficiente para garantizar un estilo de vida cómodo en el que se permita estar al día con las facturas del hogar, pagar deudas y ahorrar.

El informe destaca que los encuestados entre los 46 y 61 años aseguran sentirse completamente inseguros, indicando que viven del día a día, ya que sus ingresos no se equiparan con el rápido ritmo con el que crece la inflación. Mientras que los de 18 a 29 años consideran que es imposible hacerles frente a las facturas del hogar y otros pagos, además mencionan la gran inestabilidad laboral a la que se enfrentan.

Una de las preocupaciones que ambas generaciones exponen es la dificultad de hoy día lograr el tan anhelado sueño americano; consideran que nunca se tendrá suficiente dinero para alcanzarlo y que priorizan los gastos a corto plazo sobre los ahorros a largo plazo.

Tan solo el año pasado, según un análisis publicado por Investopedia, financiar el sueño americano costaba hasta $5 millones, una cifra imposible de lograr para el promedio de los hogares estadounidenses.

Al respecto, Caleb Silver, editor jefe de negocios de People Inc. y editor en jefe de Investopedia, comentó que “definitivamente estamos viendo un aumento en los precios en casi todos los ámbitos, especialmente en cosas como ser propietario de una vivienda y criar hijos y enviarlos a la universidad”, dijo.

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