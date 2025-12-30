Financiar “el sueño americano” ahora cuesta $5 millones, según una nueva investigación

Recientemente, a través de un análisis publicado por Investopedia se determinó que cumplir el tan deseado “sueño americano” puede costar hasta $5 millones de dólares, teniendo en cuenta ocho metas claves para realizarlo.

En una encuesta llevada a cabo por el sitio web de periodismo financiero, los resultados arrojaron que para lograr completar el sueño americano es necesario cumplir con aspiraciones como: Vivienda propia (85%), criar una familia (78%), celebrar una boda (55%), tener atención sanitaria de calidad (86%), poseer un coche nuevo (72%), cuidado de mascotas (66%), salir de vacaciones cada año (71%) y jubilarse con comodidad (86%).

Sin embargo, los investigadores teniendo en cuenta estos datos indicaron que alcanzar cada objetivo tenía un costo que sumados da $5,043,323 dólares a lo largo de la vida:

Ser propietario de una vivienda: $957,594 dólares.

Criar dos hijos y pagar la universidad: $876,092 dólares.

Celebrar una boda: $38,200 dólares.

Atención médica: $414,208 dólares.

Poseer un auto nuevo: $900,346 dólares.

Cuidado de mascotas: $39,381 dólares.

Vacaciones anuales: $180,621 dólares.

Jubilación: 1,6 millones de dólares.

Los analistas determinaron que la cifra puede llegar a ser muy desalentadora para el promedio de los estadounidenses, ya que, la mayoría gana aproximadamente $2,8 millones de dólares a lo largo de su carrera profesional. Lo que sugiere que el tan anhelado sueño americano sea cada vez más caro y lejano.

Ante los datos algunos expertos dieron sus comentarios sobre el tema como, Caleb Silver, editor jefe de negocios de People Inc. y editor en jefe de Investopedia quien señaló que “definitivamente estamos viendo un aumento en los precios en casi todos los ámbitos, especialmente en cosas como ser propietario de una vivienda y criar hijos y enviarlos a la universidad”, dijo.

Sin embargo, Michael Strain, miembro senior del American Enterprise Institute y autor de un libro de 2020 sobre el sueño americano, expresa que, partiendo de que no todos definen el sueño americano de la misma manera, la cifra presentada por Investopedia establece un estándar muy alto. “No estoy seguro de que debamos equiparar el sueño americano con el estilo de vida que disfruta el 10% superior de quienes perciben ingresos más elevados”, comentó.

