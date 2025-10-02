Estadounidenses están considerando como “desafío financiero” el costo de mantener una mascota

Según una encuesta realizada por el sitio web de finanzas personales, LendingTree un 25% de los dueños de mascotas en Estados Unidos temen que los elevados precios les impida mantenerlos en casa, mientras que el 75% indica que su mascota actual será la última.

Las mascotas siempre se han visto como un miembro más de la familia, por lo tanto, su alimento, cuidados y visitas al veterinario entran dentro del presupuesto del hogar; no obstante, en los últimos años debido a los elevados precios mantener una mascota en casa se ha vuelto un “desafío financiero” sobre todo en los hogares donde la elevada inflación ha afectado.

A través de una encuesta realizada por MetLife Pet Insurance a unos 1,000 dueños de mascotas se conoció que 1 de cada 5 tenía deudas de aproximadamente $2,000 por sus mascotas, y de los encuestados 1 de cada 7 les cuesta cubrir con sus necesidades básicas.}

Según datos de la Asociación Americana de Productos para Mascotas en Estados Unidos 94 millones de hogares tienen al menos una mascota, ya que gran parte de los estadounidenses consideran que las mascotas son un componente clave del sueño americano.

Sin embargo, el costo actual para el cuidado de una mascota ha alcanzado los $35,000 dólares para un perro, y $32,000 dólares para un gato, en los que se incluye alimentos, visitas al veterinario y gastos generales a lo largo de su vida, lo que ha llevado a muchos a omitir la atención médica o rechazado algún tratamiento que se amerite debido a los altos costos, destaca un estudio reciente de PetSmart Charities y Gallup.

Para la Dra. Rebecca Greenstein, asesora médica veterinaria de Rover, actualmente “hay menos veterinarios. Muchos han abandonado el sector. Por lo tanto, la oferta y la demanda influyen lo que impulsa los precios al alza”, dijo al tiempo que comentó que “considero que el seguro para mascotas es una parte crucial de tener una mascota hoy en día”.

“Veo a muchas personas que se encuentran en una situación financiera muy precaria para tener animales en sus vidas. Personalmente, creo que es difícil ponerle un valor a lo que las mascotas aportan a tu vida”, comentó Greenstein.

Sigue leyendo: