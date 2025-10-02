El precio de la carne de res en EE.UU. se dispara a niveles récord

De acuerdo con datos del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de la carne de res en Estados Unidos ha aumentado en el último año a niveles récord esto se debe en parte a la fuerte sequía que ha provocado una caída en el inventario de ganado ante la alta demanda del mercado.

Según las cifras proporcionadas por la entidad, en el mes de agosto se registró un aumento del 12.8% interanual en los precios de la carne molida, una subida del 16.6% en los costos de filetes y un 13.6% más en los asados de res, superando con creces el aumento de tan solo el 5.4% en los precios de la carne en el 2024.

Estados como Texas, Oklahoma, Kansas y el sureste donde la producción ganadera es mayor se vieron afectados por los cambios climáticos disminuyendo sus forrajes y pasto, lo que llevó a muchos ganaderos a liquidar las vacas.

Para Colin Woodall, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne de Res “tras la inflación, el aumento de los costos y la burocracia gubernamental durante la administración Biden, los ganaderos se han visto sobre exigidos”, dijo.

Los ganaderos desde el año pasado también se han visto afectados por otros elevados costos como: alimento, combustible, equipos y mano de obra, lo que ha provocado que aumenten los precios para poder compensar los gastos que representan.

