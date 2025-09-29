¿Cuándo llegará el pago de CalFresh de octubre de 2025?

El Programa de Asistencia Alimentaria (SNAP) distribuye todos los meses ayuda económica a las familias de bajos ingresos a través de las tarjetas de beneficios EBT para la compra de alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados que estén autorizados.

En la mayoría de los estados el programa se conoce como SNAP, pero en algunas entidades cambia su nombre, en el caso de California los beneficiarios lo conocen como CalFresh.

Como los pagos se asignan todos los meses, el programa maneja un calendario para determinar los días exactos en los que se recibirá el beneficio, cada entidad cuenta con unos días específicos y en California estos se asignan dependiendo del último dígito del número de caso del beneficiario.

If your family received SUN Bucks, use these food benefits before using CalFresh benefits. They expire 122 days after loading, and once gone, they cannot be replaced. Get more details: https://t.co/jQadGZqVvC pic.twitter.com/tFuQfLKFaq — CDSS (@CaliforniaDSS) September 25, 2025

Fechas de distribución de CalFresh en el mes de octubre de 2025. Los beneficios se envían en este estado entre el 1 y 10 de cada mes:

El número de caso finaliza en 1, recibirá el beneficio 1 de octubre.

El número de caso finaliza en 2, recibirá el beneficio 2 de octubre.

El número de caso finaliza en 3, recibirá el beneficio 3 de octubre.

El número de caso finaliza en 4, recibirá el beneficio 4 de octubre.

El número de caso finaliza en 5, recibirá el beneficio 5 de octubre.

El número de caso finaliza en 6, recibirá el beneficio 6 de octubre.

El número de caso finaliza en 7, recibirá el beneficio 7 de octubre.

El número de caso finaliza en 8, recibirá el beneficio 8 de octubre.

El número de caso finaliza en 9, recibirá el beneficio 9 de octubre.

El número de caso finaliza en 0, recibirá el beneficio 10 de octubre.

Los montos del Programa de SNAP varían dependiendo de la cantidad de integrantes que tenga el hogar y el estado en donde reside, por lo tanto, las familias pueden recibir desde $200 a $1,400 o $3,300 dólares mensuales.

