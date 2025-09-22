¿Quiénes califican al nuevo cheque de reembolso en Nueva York por $60?

De acuerdo con un comunicado por parte del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams en las próximas semanas residentes de esta entidad podrían estar recibiendo un cheque de reembolso de impuesto para quienes compraron contenedores de basura oficiales de la ciudad.

Al respecto, Preston Niblack, comisionado del Departamento de Finanzas comentó que este reembolso es una manera de hacer que la vida en la ciudad sea más asequible. “Al ayudar a cubrir el costo de un contenedor oficial de la ciudad de Nueva York, facilitamos que los propietarios cumplan con las nuevas normas y, al mismo tiempo, reducimos la carga sobre sus presupuestos familiares”, comentó.

El burgomaestre detalló que los ciudadanos que aplican para este reembolso son aquellos que poseen viviendas unifamiliares, bifamiliares y que además ya obtienen el crédito de la Desgravación Fiscal Escolar Básica o Mejorada (STAR o E-STAR).

¿Cuándo se enviará el cheque?

Según el Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York (DOF), el cheque de reembolso se enviará de manera automática a todos los propietarios que califiquen. El monto es de $59.30 dólares y se espera comience su distribución en octubre de este año.

El Comisionado Interino de Saneamiento de NYC, Javier Lojan destacó que “si bien NYC Bins ya era el contenedor más asequible de su calidad en el mercado, este reembolso facilita aún más la compra de los suyos. NYC Bins está logrando calles y aceras más limpias y menos ratas, animo a quienes aún no han pedido su contenedor a que lo compren ya. Aprovechando este reembolso”, dijo.

¿Cómo puedes comprar el contenedor?

Para aquellos ciudadanos que no han comprado su contenedor pueden hacerlo en línea o llamando al 855-692-2467, el reembolso les llegará en los 30 días hábiles; y quienes decidan hacerlo en la cadena minorista Home Depot pueden solicitar el reembolso con el comprobante de compra, tendrán un cupón de descuento.

