¿Cuáles son los estados que recibirán los cheques de estímulo por inflación en EE.UU. 2025?

La mayoría de los cheques de estímulos fueron enviados durante la pandemia del Covid-19 para ayudar a las familias más afectadas por las crisis sanitarias; sin embargo, una vez terminada la cuarentena el gobierno federal finalizó con su distribución, y en cambio muchos estados optaron por ayudar a sus habitantes a medida que el Costo de Vida aumentaba por la elevada inflación.

Es por esa razón que estas ayudas económicas tomaron el nombre de “cheques de estímulo por inflación”, que básicamente sirven como una forma de impulsar sus economías locales mientras contribuyen con la estabilidad financiera de sus habitantes especialmente de los hogares de bajos ingresos o recursos.

No todos los estados cuentan con esta figura de “cheque de estímulo”, pero aquellos que impulsan este sistema lo hacen a través de reembolsos de impuestos, programas de ingresos garantizados o simplemente programas sociales.

Estados que distribuirán ayudas económicas por inflación este año:

California

Esta entidad cuenta actualmente con varias ayudas económicas en sus distintos condados dirigidas en su mayoría a poblaciones de bajos ingresos como, por ejemplo; el programa de becas Flint o Pathway to Income Equity, los cuales distribuyen beneficios de hasta $500 dólares mensuales.

Sin embargo, el cheque de estímulo por inflación que se planea enviar este año proviene de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) por medio del Crédito Climático de California 2025 para clientes de servicios públicos en el estado y los créditos en facturas van desde los $35 hasta $259 dólares.

Nueva York

Otro de los estados que este año esta repartiendo ayudas económicas entre sus habitantes es Nueva York algunos a través de programas como: STAR, Rochester o The Bridge Project.

No obstante, en este caso el estímulo por inflación proviene de la aprobación de un presupuesto de aproximadamente $8 millones de dólares en la entidad para distribuir reembolsos a los contribuyentes con montos que van desde los $150 a los $400 dólares dependiendo de sus declaraciones de impuestos del año fiscal 2023.

Pensilvania

Los contribuyentes propietarios e inquilinos en este estado podrían obtener un cheque de estímulo por inflación a través de un reembolso. Para recibir el alivio económico los solicitantes deben tener ingresos de hasta $46,520 dólares y los montos se calculan entre los $500 a $1,000 dólares dependiendo de la declaración de impuesto.

Nuevo México

En el estado de Nuevo México también se estará distribuyendo un reembolso este año, tanto para contribuyentes solteros como casados con montos que van desde los $500 a los $1,000 dólares dependiendo de sus ingresos en la declaración de impuestos.

Finalmente, otros estados este año como: Colorado, Dakota del Norte y Dakota del Sur, Georgia, Michigan y Minnesota también distribuirán cheques de estímulos a las familias de bajos ingresos por parte de programas sociales para conocer más sobre estas ayudas y cómo puedes postularte ingresa aquí.

