California repartirá cheques de estímulo en 2025 a través de programas social

Durante la pandemia muchos estados repartieron cheques de estímulo provenientes de fondos federales; sin embargo, parte de ellos ya cesaron y en cambio ciertas entidades optaron por promover ayudas económicas desde programas sociales.

Uno de los estados que continúo ofreciendo cheque de estímulo a sus habitantes fue California y aquí te contamos cuáles serán las ciudades en donde se repartirán este año:

Pathway to Income Equity

A través del programa Pathway to Income Equity, los habitantes en la ciudad de Sonoma, California recibirán montos de hasta $500 dólares mensuales durante aproximadamente dos años. Esta asistencia social proviene de fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.

Sacramento Family First

Unas 200 familias en el condado de Sacramento, California recibirán por medio del programa Familiy First, unos $725 dólares mensuales este año.

Elevate Mountain Vie

Al menos unos 166 hogares de bajos ingresos en Mountain View, en California recibirán $500 dólares mensuales a través del programa piloto Elevate Mountain View.

Long Beach Pledge

Más de 200 familias en el área de Long Beach, California recibirán hasta $500 dólares mensuales durante un año por parte del programa Long Beach Pledge.

Flint

En Los Angeles, se estará repartiendo un cheque de estímulo de hasta $5,000 dólares para estudiantes universitarios y $3,000 para estudiantes de colegios comunitarios, como parte del programa de becas Flint.

Sigue leyendo: