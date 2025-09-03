Nuevo cheque de estímulo de hasta $850 en California: estos son los requisitos

A partir de este mes de septiembre, los residentes en Sacramento, California podrían recibir un cheque de estímulo mensual de hasta $850 dólares por parte de un Programa de Becas de Crecimiento Creativo de la Oficina de Artes y Cultura (OAC), el cual está dirigido especialmente a personas que ejerzan disciplinas artísticas en la zona.

De acuerdo con la página web del programa el período de inicio del financiamiento comenzó este 1 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de agosto del 2026. “El Programa de Becas para el Crecimiento Creativo ofrecerá un estipendio a artistas residentes en la ciudad de Sacramento. El programa apoyará a un máximo de 200 artistas con pagos mensuales de $850 durante 12 meses”, destaca.

Según la OAC los requisitos de elegibilidad son:

Ser residente del condado de Sacramento, California.

Tener al menos 18 años.

La residencia no debe ser mayor a 60 días.

Ejercer alguna de las disciplinas: artesanía, artes escénicas, diseño, cine, música, literatura y artes visuales, entre otros.

“Estos pagos pueden utilizarse como apoyo financiero complementario para que los artistas puedan desarrollar su carrera artística”, indica la entidad.

Finalmente, los 200 seleccionados se le enviarán la notificación una vez finalice las revisiones de las solicitudes. “Si envió una solicitud, asegúrese de revisar sus mensajes (correo electrónico o SMS, según la opción elegida) con regularidad y revise su carpeta de correo no deseado”, señala la OAC.

