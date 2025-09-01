Cheque de estímulo de hasta $1,702 dólares: esta es su próxima fecha de distribución

Los habitantes de Alaska podrían recibir un cheque de estímulo en los próximos días de hasta $1,702 dólares por parte del Dividendo de Fondo Permanente (PFD, por sus siglas en inglés), el cual está respaldado con las ganancias del estado provenientes de recursos minerales y petróleo.

De acuerdo con la página web de la entidad las fechas de pago dependerán de las solicitudes de los contribuyentes, en el caso de aquellos que se encuentren en el estatus de “Elegible-No Pagado” del 3 de septiembre de 2025 se distribuirán el 11 de septiembre de 2025.

Mientras que las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren con el estatus de “Elegible-No Pagado” del 18 de septiembre de 2025 se distribuirán el 2 de octubre de 2025.

Y aquellos con solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren con el estatus de “Elegible-No Pagado” del 13 de octubre de 2025 se distribuirán el 23 de octubre de 2025.

Los montos son de $1,702 dólares, los cuales se pueden recibir tras deposito directo o en cheque por correo, esta modalidad la elige el contribuyente a la hora de solicitar el PFD. El Departamento de Ingresos de Alaska busca que con este cheque de estímulo se ayude a las familias de bajos ingresos mientras de invierte en la economía local.

