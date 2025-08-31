Seguro Social: estas son las fechas de pago a los jubilados en septiembre

De acuerdo con el cronograma de pagos de la Administración de la Seguridad Social (SSA), la primera ronda de cheques para los jubilados después de 1997 comenzará el próximo 10 de septiembre para los nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

La segunda ronda de pagos se enviará el miércoles 17 de septiembre para beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, mientras que los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes recibirán su dinero el miércoles 24 de septiembre.

Los montos a los jubilados dependerán de varios factores entre los más importantes la edad en la que se solicitó el retiro. Los jubilados a los 62 años reciben $2,000 dólares, lo de 65 y 67 años obtienen $3,000 dólares.

Mientras que aquellos adultos mayores que aplazan su edad de jubilación hasta los 70 años obtienen $5,000 dólares todos los meses ya que representa más del 100% de los beneficios a los retirados.

Durante la primera semana de septiembre también se distribuirán otros beneficios tanto para los jubilados antes de mayo de 1997 como para los asegurados del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) que va desde los $900 dólares a los $1,400 dólares mensuales.

