Cheque de estímulos por $400 en Nueva York: ¿Quiénes quedarán excluidos?

De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Nueva York para el mes de octubre de este año, los contribuyentes en dicho estado recibirán un cheque de estímulo de hasta $400 dólares.

Aunque es un alivio económico dirigido a la población de Nueva York, y que lo pagos se enviarán de manera automática a los contribuyentes. Hay algunos ciudadanos que quedarán excluidos de este cheque de estímulo.

Según la entidad recaudadora, las personas que no recibirán estos pagos son aquellos que incumplen con los requisitos, los cuales son:

Haber declarado sus impuestos con el formulario IT-201 correspondiente al año fiscal 2023.

No haber sido declarado dependiente en alguna declaración de impuesto de otro contribuyente en el mismo año fiscal.

Superar los limites de ingresos del estado: Soltero, ingresos menores a $150,000 dólares anuales; y casados, ingresos anuales no superiores a $300,000 dólares. Cónyuge sobreviviente calificado debe tener ingreso anual inferior a los $300,000 dólares.

En cuanto a los montos estos van desde los $150 a $200 dólares para los contribuyentes solteros dependiendo de sus ingresos declarados, y $300 a $400 dólares para contribuyentes casados.

El Departamento de Ingresos de Nueva York espera que la distribución de los cheques de estímulos llegue a los 8 millones de residentes del estado.

