¿Quiénes recibirán un cheque de estímulo de hasta $1,700 este 21 de agosto?

Todos los años, en el estado de Alaska se recauda ingresos provenientes de recursos de la entidad como petróleo y minería los cuales se distribuyen a los residentes en forma de cheques de estímulo a través de un programa denominado Fondo Permanente de Dividendos de Alaska (PFD).

De acuerdo con la directora de este programa Genevieve Wojtusik, la misión “es administrar el programa de dividendos del fondo permanente, garantizando que todos los residentes de Alaska que cumplan los requisitos reciban dividendos puntualmente”, destaca en la página web de la entidad.

Mayormente estos fondos buscan beneficiar a los hogares de bajos ingresos a la vez que impulsa la inversión y el gasto local. Para poder recibir este cheque de estímulo los solicitantes deben cumplir con los siguientes requerimientos:

Haber sido residente de Alaska durante al menos 12 meses consecutivos.

Tener la intención de permanecer en el estado indefinidamente.

No haber solicitado la residencia en otra entidad.

No haber sido encarcelado por un delito grave o delitos menores.

Este año, los pagos alcanzan el monto de $1,702 dólares este año, y las fechas de envío se asignan dependiendo del estatus en el que se encuentre la solicitud, en este caso, los residentes que tengan solicitudes de dividendos de 2024 (y años anteriores) con estatus de “Elegible-No Pagado” del 13 de agosto de 2025 el dinero se enviará el 21 de agosto de 2025.

En el portal web también se detallan las otras fechas de distribución de este año:

Las solicitudes de dividendos de 2024 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” del 3 de septiembre de 2025 recibirán el cheque el 11 de septiembre de 2025.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” del 18 de septiembre de 2025 recibirán el cheque el 2 de octubre de 2025. *

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado “Elegible-No Pagado” del 13 de octubre de 2025 recibirán el cheque el 23 de octubre de 2025.

