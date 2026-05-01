La policía encuentra muerto a candidato republicano al Senado de Oklahoma

Después de 48 horas de haber sido reportado como desaparecido,Barry Christian, candidato conservador por el Distrito 38 en el oeste de Oklahoma, fue encontrado muerto en el interior de una camioneta que permanecía abandonada en una zona rural.

A través de un comunicado, la Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma reveló que el vehículo Ram de color gris oscuro, modelo 2024 que solía conducir el aspirante a senador estatal se encontrada cerca de la autopista 30, al sur de Erick.

La unidad fue localizada por una patrulla junto a un barranco cerca del área de manejo de vida silvestre Sandy Sanders.

Al acercarse para revisar el vehículo, un oficial de la policía se percató que en su interior se observaba un cuerpo cuya identidad más tarde se pudo identificar bajo el nombre de Barry Christian.

En el informe de las autoridades se reportó que un gran cartel de campaña impulsando al republicano rumbo al Senado permanecía tirado sobre una pradera a varios metros de distancia como si antes de alejarse de la zona alguien lo hubiera lanzado intencionalmente.

Cabe señalar que, desde el martes por la tarde Christian había sido reportado como desaparecido tras no presentarse a una reunión programada ni tampoco responder a las llamadas realizadas a su número de móvil.

El capitolio de Oklahoma está de luto ante la sorpresiva muerte de Barry Christian, candidato a senador estatal. (Crédito: Sue Ogrocki / AP)

La Oficina del Sheriff del Condado de Harmon indicó que el republicano fue visto por última vez conduciendo su camioneta.

Brooklyn Christian, hija de político en cuestión, reconoció en un acercamiento con algunos miembros de la prensa local sentirse profundamente devastada por la pérdida de su progenitor y pidió respetar el duelo por el cual atraviesa su familia.

“Por favor, oren por nuestra familia y amigos. Nuestro mundo está patas arriba ahora mismo. Todavía no sabemos con certeza todo lo que pasó, así que les pido que actúen con compasión y traten el legado de mi padre con dignidad.

Estamos sumamente agradecidos a todos los que colaboraron en la búsqueda y a todos los medios de comunicación que difundieron su información. Sé que su fallecimiento dejará a muchas personas devastadas”, expresó.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del candidato de 54 años.

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