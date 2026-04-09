Identifican los restos humanos de una pareja desaparecida hace 13 años en Oklahoma

Dos conjuntos de restos humanos hallados por las autoridades en el condado de Love, Oklahoma, fueron identificados como los de un joven y una joven que desaparecieron en 2013, según informaron las autoridades.

Molly Miller y Colt Haynes fueron vistos por última vez el 7 de julio de 2013, según un cartel de persona desaparecida del Departamento de Policía de Chickasaw Lighthorse.

Miller tenía 17 años y Haynes 21. Viajaban como pasajeros en un vehículo conducido por James Con Nipp, según un cartel de persona desaparecida de Haynes. El auto se vio involucrado en una persecución policial en el condado de Carter, Oklahoma, y ​​las autoridades lo perdieron de vista en el condado de Love.

La cadena afiliada de CBS, KXII, informó que el vehículo se estrelló y Con Nipp salió ileso, mientras que Haynes y Miller desaparecieron.

Al día siguiente, la pareja llamó a unos amigos para pedirles agua y que los llevaran, diciendo que se habían perdido cerca de una carretera local. Dos semanas después, el vehículo fue encontrado abandonado en el bosque. No había rastro de Haynes ni de Miller.

Sus cuerpos fueron descubiertos el 18 de febrero de 2026, según el Departamento de Policía de Chickasaw Lighthouse.

La zona del hallazgo no había sido registrada previamente, según un comunicado de prensa de la oficina. Fue designada como zona de búsqueda “tras surgir nueva información y obtenerse acceso al terreno”.

Las autoridades no informaron sobre la causa de la muerte de Miller y Haynes. La policía declaró que la investigación “sobre las circunstancias que rodean las muertes de Molly y Colt permanece activa y en curso”.

La Unidad de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Oficina de Asuntos Indígenas afirmó que “continuará investigando todas las pistas” del caso.

Misty Miller Howell, prima mayor de Miller, declaró a KXII que el hallazgo ha brindado cierto consuelo a la familia.

“Molly nunca habría sido encontrada de no ser por los continuos esfuerzos oficiales”, afirmó Miller Howell. Ella y su familia aún tienen preguntas sobre cómo y por qué murieron Miller y Haynes. Cree que la pareja fue víctima de un crimen.

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