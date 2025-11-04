Un delincuente sexual de Oklahoma que fingió su propio secuestro fue arrestado 13 años después

Un delincuente sexual convicto, incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados de Oklahoma y quien presuntamente fingió su propio secuestro, fue capturado tras permanecer prófugo durante 13 años.

Después de supuestamente simular su desaparición en 2012, el Departamento de Policía de Moore, Nueva York, y los Alguaciles Federales de Oklahoma anunciaron en un comunicado que Anthony Lennon fue localizado y arrestado en Canton, Nueva York.

“El Sr. Lennon puede creerse muy listo, pero no lo es tanto como piensa”, declaró el jefe de policía de Moore, Todd Gibson, según informaron 7 News y KOCO.

En 2008, Lennon fue condenado por cargos de pornografía infantil agravada y recibió una sentencia suspendida de 20 años.

Posteriormente, en 2011, las autoridades descubrieron que Lennon presuntamente tenía en su poder más pornografía infantil.

En su domicilio, los investigadores presuntamente encontraron registros de chat, una computadora de escritorio y pilas de discos compactos con imágenes de niños siendo agredidos sexualmente, según informó la policía en un comunicado. Fue arrestado nuevamente y puesto en libertad bajo fianza.

En marzo de 2012, cuando la policía intentó arrestar a Lennon en el motel Super 8 de Moore, donde trabajaba, no encontraron rastro de él. Lo que sí encontraron fue sangre por todas partes.

Lennon había “escenificado un elaborado y sangriento secuestro y robo, dejando pruebas falsificadas para simular que había sido secuestrado”, alega el comunicado.

“Llegó a extremos, y determinamos que la gran cantidad de sangre en la escena del crimen simulada era suya”, declaró Gibson en la conferencia de prensa.

“Y así, sin más, el Sr. Lennon desapareció”, afirmó Johnny Kuhlman, alguacil federal del Distrito Oeste de Oklahoma. Su paradero permaneció desconocido hasta hace poco.

Lennon evadió la captura durante 13 años. Sin embargo, los detectives del Departamento de Policía de Moore y el Servicio de Alguaciles Federales de Oklahoma continuaron la investigación y lo localizaron en Canton bajo el alias de “Justin Phillips”, según el comunicado.

Lennon estaba matriculado en la Universidad Estatal de Nueva York en Canton (SUNY Canton), presuntamente con su nombre falso, al momento de su arresto, informaron las autoridades, según NNY360.

El análisis de huellas dactilares confirmó su verdadera identidad. Las autoridades están investigando si Lennon cometió otros delitos mientras estaba prófugo, informa 7 News.

“Se están ejecutando órdenes de allanamiento en Nueva York para dispositivos y residencias, y veremos qué revelan para determinar si se han cometido otros delitos”, dijo Kuhlman.

“Este caso sigue activo y bajo investigación.Pero con su captura, ahora podemos comenzar el proceso para que Lennon rinda cuentas por los delitos que cometió contra niños de nuestra comunidad”, indica el comunicado.

Lennon se encuentra detenido en Nueva York a la espera de su extradición a Oklahoma.

