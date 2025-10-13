Capturan en Colorado a fugitivo acusado de agredir sexualmente a una niña de 8 años

Un presunto fugitivo por agresión sexual infantil fue arrestado el domingo por la mañana en Blanca Peak, en el sureste de Colorado, después de permanecer más de cuatro años prófugo, informaron las autoridades.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) confirmó que Paul Sandoval, de 62 años, fue capturado poco antes de las 10:30 a. m. en una operación conjunta que movilizó a más de 70 funcionarios de agencias federales, estatales y municipales.

La búsqueda fue coordinada por el Grupo de Trabajo contra Delincuentes Violentos de Colorado y la Oficina del Sheriff del Condado de Alamosa, que lideraron el operativo de rastreo en una zona montañosa de difícil acceso.

“Queremos expresar nuestra gratitud al Servicio de Alguaciles y a todas las agencias que acudieron en apoyo. No lo habríamos logrado sin su ayuda”, declaró el sheriff del condado de Alamosa, Robert Jackson, en un comunicado.

A 5-day manhunt has concluded with fugitive Paul SANDOVAL in custody. A multi-agency effort of more than 70 law enforcement officers led by the U.S. Marshals & Alamosa County Sheriff's Office captured SANDOVAL near Lake Como Road on Blanca Peak.



🧵continues (1/3) pic.twitter.com/y6pPlz76wU — U.S. Marshals Service Denver (@USMSDenver) October 12, 2025

Cuatro años prófugo por una agresión atroz

Sandoval era buscado desde marzo de 2021, cuando presuntamente ató y agredió sexualmente a una niña de ocho años dentro de un cobertizo de su propiedad, según informó el Servicio de Alguaciles.

Tras la emisión de una orden de arresto, el sospechoso habría huido a las montañas del condado de Alamosa, donde se mantuvo oculto durante años. En agosto de este año, las autoridades reanudaron su búsqueda después de que fuera visto tras allanar una vivienda y un vehículo en la misma zona.

Las fuerzas de seguridad instalaron dispositivos de vigilancia que confirmaron su presencia en el área y que el fugitivo portaba un rifle, lo que elevó el nivel de riesgo de la operación.

Here are some additional photos from the manhunt arrest of fugitive Paul SANDOVAL on Blanca Peak.



We are incredibly grateful for the assistance of the U.S. Marshals Special Operations Group (SOG) and numerous other agencies who contributed personnel & resources to this effort. pic.twitter.com/MtRKhCUXZG — U.S. Marshals Service Denver (@USMSDenver) October 13, 2025

Espera su comparecencia judicial

En el operativo participaron unas 13 agencias, entre ellas la Oficina de Administración de Tierras y el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Sandoval fue finalmente detenido y trasladado a la cárcel del condado de Alamosa, donde permanece bajo custodia. Su comparecencia ante el tribunal está prevista para el lunes por la tarde, de acuerdo con el sitio web de Tribunales y Libertad Condicional de Colorado.

Un portavoz del centro de detención declinó ofrecer declaraciones sobre el detenido, citando restricciones institucionales.

