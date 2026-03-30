Embajada de Estados Unidos retoma operaciones en Venezuela

El gobierno del presidente Donald Trump retomó operaciones de la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

La embajada estadounidense en Caracas vuelve a operar desde 2019, aunque la bandera estadounidense ondeó sobre la embajada desde el 16 de marzo.

“Hoy reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, confirmó el Departamento de Estado.

Agregó que en enero, la Embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas para liderar las gestiones de la administración Trump como Encargada de Negocios.

“El equipo de la Embajadora Dogu está restaurando el edificio de la cancillería en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”, se indicó.

La operación total de la embajada será por fases, al igual que el plan del gobierno estadounidense en Venezuela, luego de la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan procesos judiciales en Nueva York.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”, se confirmó.