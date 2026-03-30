Así van las votaciones en La Casa de los Famosos 6, hoy 30 de marzo

Hoy viviremos la sexta gala de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“. En su haber contamos con cinco eliminados y una expulsada de esta competencia, y ellos son: Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Areas, Kunno y Oriana Marzoli.

Hoy, por su parte, entrarán al cuarto de eliminación: Laura Zapata, Curvy Zelma, Stefano, Divo, Jailyne Ojeda y Fabio Agostini.

Esta placa de nominados favorece principalmente al cuarto agua, gracias a que solo cuentan con dos habitantes nominados “dentro de la canasta”. Esto quiere decir que los fans de Laura y Curvy están concentrados solo en ellas, mientras que los de Celinee Santos, Josh Martínez, Caeli, Horacio Pancheri y Luis Coronel se concentran en apoyarlas.

En cuanto al cuarto tierra, lamentablemente para ellos, tres habitantes de su cinco están en la placa y el fandom de Fabio solo lo está protegiendo a él, mientras que el de Oriana Marzoli se concentra únicamente en el español también. Stefano cuenta con sus propios fans y los de Kunno. Jailyne suma a su causa los propios de Julia Arguelles y Vanessa Areas. Sin embargo, de momento parece que esto no es suficiente para sacarlos ni a ella ni a Stefano de la zona de riesgo.

De los nominados del cuarto agua, únicamente Divo y Fabio están libres de peligro de eliminación.

Las votaciones, por lo tanto, están de la siguiente manera: Laura Zapata, Curvy Zelma y Fabio Agostini ostentan los primeros tres lugares, respectivamente. Seguidos en un cuarto lugar está Divo, mientras que Stefano y Jayline Ojeda peligran en los dos últimos lugares de la placa de eliminación.

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