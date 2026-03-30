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Así van las votaciones en La Casa de los Famosos 6, hoy 30 de marzo

Esta placa de nominados tiene en peligro, rumbo al cierre de las votaciones, a Stefano y Jayline Ojeda.

La última nominación dejó tremendo caos en "La Casa de los Famosos 6".

La última nominación dejó tremendo caos en "La Casa de los Famosos 6". Crédito: Cortesía | Telemundo

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Por  Clary Castro

Hoy viviremos la sexta gala de eliminación en “La Casa de los Famosos 6“. En su haber contamos con cinco eliminados y una expulsada de esta competencia, y ellos son: Zoe Bayona, Lupita Jones, Sergio Mayer, Vanessa Areas, Kunno y Oriana Marzoli.

Hoy, por su parte, entrarán al cuarto de eliminación: Laura Zapata, Curvy Zelma, Stefano, Divo, Jailyne Ojeda y Fabio Agostini.

Esta placa de nominados favorece principalmente al cuarto agua, gracias a que solo cuentan con dos habitantes nominados “dentro de la canasta”. Esto quiere decir que los fans de Laura y Curvy están concentrados solo en ellas, mientras que los de Celinee Santos, Josh Martínez, Caeli, Horacio Pancheri y Luis Coronel se concentran en apoyarlas.

En cuanto al cuarto tierra, lamentablemente para ellos, tres habitantes de su cinco están en la placa y el fandom de Fabio solo lo está protegiendo a él, mientras que el de Oriana Marzoli se concentra únicamente en el español también. Stefano cuenta con sus propios fans y los de Kunno. Jailyne suma a su causa los propios de Julia Arguelles y Vanessa Areas. Sin embargo, de momento parece que esto no es suficiente para sacarlos ni a ella ni a Stefano de la zona de riesgo.

De los nominados del cuarto agua, únicamente Divo y Fabio están libres de peligro de eliminación.

Las votaciones, por lo tanto, están de la siguiente manera: Laura Zapata, Curvy Zelma y Fabio Agostini ostentan los primeros tres lugares, respectivamente. Seguidos en un cuarto lugar está Divo, mientras que Stefano y Jayline Ojeda peligran en los dos últimos lugares de la placa de eliminación.

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