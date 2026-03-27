Emiliano Aguilar se burla de la salida de Kunno de “La Casa de los Famosos 6”

El rapero Emiliano Aguilar ha reavivado su rivalidad con el influencer Kunno luego de aparecer en redes sociales con un mensaje en el que celebró su eliminación del reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos 6“.

La quinta gala de eliminación de “La Casa de los Famosos” estuvo llena de tensiones que culminaron con la salida del creador de contenido ante una Curvy Zelma sorprendida por la decisión del público. Sin embargo, hubo quienes no tuvieron reparo en expresar su alegría por esta despedida; tal fue el caso del hijo mayor de Pepe Aguilar.

En un mensaje que pronto acaparó la atención de los usuarios en redes sociales, el intérprete de “” se dirigió al exparticipante del show: “Qué onda, mi Kunno, ¿ya te corrieron? El karma sí pega bien duro, mi carnal. El karma es de verdad”, sentenció.

Las palabras de Emiliano atienden a las declaraciones que la estrella de las redes sociales emitió meses atrás en una entrevista en la que lo cuestionaron sobre su opinión ante la disputa familiar de los Aguilar.

“No opino. Mándenlo a rehabilitación. No opino, la verdad. No me interesa esa persona y la verdad no quiero meterme en su boca porque qué miedo“, señaló Kunno en ese entonces, consolidando un conflicto que hoy renace tras la celebración de su eliminación de “LCDLF”.

Kunno responde a las palabras de Emiliano Aguilar

El debate que se generó en las plataformas digitales por la postura del hermano mayor de Ángela Aguilar no tardó en llegar a oídos del influencer, quien intentó mantenerse al margen de la polémica y no alimentar la narrativa de enemistad.

“Yo, la verdad, no sé mucho de lo que quiere decir, pero nada, que se deje de meter lo que se mete, no opino nada de él“, expresó ante los cuestionamientos del público.

En medio de la polémica, una nueva interrogante se ha generado en torno a la posible participación de Emiliano Aguilar en la versión mexicana del reality “La Casa de los Famosos”. Al respecto, la productora Rosa María Noguerón se pronunció en entrevista con varios medios de comunicación.

“Sería muy interesante, creo que hay muchos nombres sobre la mesa. Ustedes dígannos nombres y yo los busco“, comentó sin confirmar o negar esta posibilidad.

Seguir leyendo:

• Kunno es el quinto eliminado de “La Casa de los Famosos 6”

• Emiliano Aguilar asegura que su familia es la culpable de su veto en “La Casa de los Famosos”

• Emiliano Aguilar sale en defensa de Cazzu tras polémica por canción de Rauw Alejandro