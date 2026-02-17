Emiliano Aguilar asegura que su familia es la culpable de su veto en “La Casa de los Famosos”

Emiliano Aguilar ha apuntado nuevamente a su familia como los causantes de un bloqueo dentro de su carrera artística. De acuerdo con las más recientes declaraciones del cantante, su padre Pepe Aguilar habría sido el culpable de su veto en el reality “La Casa de los Famosos” de Telemundo, donde estaría participando a partir de este 17 de febrero.

La serie de acusaciones en contra de su progenitor se dieron a través de un video colocado desde su cuenta de Instagram, en donde narra a detalle la situación que atraviesa.

“Ya estaba adentro, tengo los papeles que ya había firmado. Ya había hecho exámenes psicológicos. Y de la nada, un día, Telemundo me corren. Ni me dijeron nada, me tuve que enterar por otro lado”, dice en el audiovisual.

Tremenda sorpresa se llevó cuando, además de su presunto despido, la producción del programa anunció como uno de sus participantes al influencer Kunno, amigo cercano de su hermana Ángela Aguilar.

“Ahora todo tiene sentido, fue Kunno, pues es el mejor amigo de mi familia. Y mi familia está muy conectada con los medios“, señaló de forma directa en su narración.

Según el relato del famoso, además de la molestia por el presunto bloqueo a manos de su papá, asegura que la producción de Telemundo se perdió una oportunidad de “revolucionar” la televisión con su participación. “Imagínense yo en Casa de los Famosos: la mejor temporada que hayan visto“, recalcó.

Emiliano Aguilar acusa a su padre por desaire en los Billboard

Los señalamientos del rapero se suman a mención que realizó en octubre de 2025 sobre un desaire en la gala de los Premios Billboard, presunta cortesía de Pepe Aguilar.

En sus plataformas digitales, el famoso afirmó que fue víctima de “maltrato” durante su aparición en la premiación y aseguró que todo fue culpa del intérprete de “Por mujeres como tú”, ya que al llegar se le comunicó que no contaba con un asiento asignado.

“Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta ching*da. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre (…) La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un cul*ro”, acusó el artista.

Tal y como en ese entonces, Pepe Aguilar se ha mantenido al margen de la polémica y no ha emitido ninguna respuesta pública a las acusaciones de su hijo.

