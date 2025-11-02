Emiliano Aguilar honra a su abuelo y debuta en el regional mexicano con ‘Lamberto Quintero’

Tras meses de preparación y expectativa, Emiliano Aguilar cumplió la promesa que le hizo a sus seguidores: adentrarse en el género del regional mexicano, dejando temporalmente de lado el rap y el hip hop que han marcado su carrera.

El artista, hijo mayor de Pepe Aguilar, presentó el video oficial del corrido ‘Lamberto Quintero’, un tema que popularizó su abuelo, el icónico Antonio Aguilar.

Este lanzamiento marca un hito en la trayectoria de Emiliano, quien se sumerge en las raíces de su linaje familiar.

La canción, originalmente compuesta por Paulino Vargas, fue un éxito en la voz de Antonio Aguilar y ha sido interpretada por varias generaciones de la dinastía Aguilar, incluyendo a Pepe, Leonardo y Antonio Aguilar Jr. Ahora, Emiliano se une a esta tradición, grabando el tema junto a la banda Empolvados.

Una decisión que genera preguntas

La incursión de Emiliano en el regional mexicano ha despertado curiosidad entre sus fanáticos, quienes se preguntan si se trata de un simple homenaje o si significará un cambio permanente en su rumbo artístico.

Hasta el momento, el joven no aclaró si planea establecerse en este género o si su versión de ‘Lamberto Quintero’ es un gesto único para cumplir con su audiencia y honrar la memoria de su abuelo.

Este debut musical ocurre en un contexto familiar marcado por las tensiones. Emiliano Aguilar ha sido vocal acerca de la complicada relación que mantiene con su padre, Pepe Aguilar, y con sus hermanos, Leonardo y Ángela.

En declaraciones públicas, el artista afirmó que su padre no tuvo con él las mismas muestras de afecto y apoyo que con sus hijos menores, a quienes, según Emiliano, sí ha respaldado en sus carreras musicales.

Incluso, recientemente reveló que su familia habría intentado impedir su participación en los próximos Premios Billboard de la Música Latina 2025.

Emiliano constantemente recalca que todos sus logros son fruto de su propio esfuerzo, sin depender del apellido Aguilar, y llegó a ventilar “secretos familiares” a través de sus redes sociales, lo que evidencia la frágil comunicación con sus seres más cercanos.

Seguir leyendo: