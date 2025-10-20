Emiliano Aguilar anuncia que irá a los Billboard 2025 tras presunto bloqueo de su familia

Emiliano Aguilar vuelve a ser el centro de atención al revelar que, a pesar de enfrentar un presunto bloqueo por parte de su propia familia, asistirá a los Premios Billboard de la Música Latina 2025. El hijo de la dinastía musical Aguilar asegura que su participación es un triunfo directo de sus seguidores.

La controversia estalló hace algunas semanas, cuando Emiliano acusó a través de sus redes sociales que su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar, intentaron impedir que recibiera una invitación al prestigioso evento.

En un video viral, el cantante expresó su enojo y tristeza, afirmando que “una persona metió el pie” para que no fuera, lanzando un ultimátum a los organizadores: “o iba una persona o iba yo”.

¿Qué dijo Emiliano?

Sin embargo, la situación dio un vuelco inesperado. En una reciente entrevista con Javier Ceriani, Emiliano reveló con visible alegría que los organizadores de los Billboard finalmente le extendieron la invitación. El artista fue contundente al atribuir este logro a un solo factor: el respaldo masivo de su fanaticada.

“Había personas que habían impedido que fuera a los Billboard, pues adivinen quién va a ir a los Billboard. Se me hizo, por la gente voy a estar ahí, me quisieron tumbar y no pudieron, porque la gente me apoyó y estuvo conmigo“, declaró Emiliano durante la conversación.

El cantante no dudó en enfatizar el poder que, en su opinión, tienen los seguidores en la industria musical: “El número uno es la gente, yo no soy nadie sin la gente”. Incluso compartió en sus redes sociales un video confirmando la noticia y, según los reportes, se burló de los intentos de su familia por obstaculizar su asistencia.

Emiliano relató que la noticia de la invitación le llegó de manera inesperada, lo que aumentó su entusiasmo. “A mí me pusieron un alto gente poderosa de que no podía ir a los Billboard y por la gente vamos a llegar”, afirmó, resumiendo su agradecimiento: “Si no fuera por la gente, yo le debo toda mi carrera a la gente”.

Este episodio aviva aún más la expectación en torno a los roces mediáticos dentro de la familia Aguilar.

