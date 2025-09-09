Emiliano Aguilar explota contra Pepe Aguilar tras revelar que tiene otra hija: “No quería que nadie supiera”

La polémica entre la familia Aguilar se mantiene envuelta en polémica, ahora por el duro mensaje que Emiliano Aguilar lanzó a través de redes sociales. ¿La razón? Su papá, Pepe Aguilar, destapó sin su consentimiento que cuenta con una segunda hija.

“Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere. No me ha hablado en dos años el güey. No conozco a mis nietas, es más no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar“, declaró el intérprete de “Mujeres como Tú” al productor Pepe Garza en una entrevista concedida el pasado 7 de septiembre.

Esta revelación no tardó en llegar a oídos del propio Emiliano Aguilar, quien lamentó que su padre ventilara detalles de su vida privada e hiciera público el nacimiento de su segunda hija, esto a pesar de su deseo de mantener a la pequeña fuera de los reflectores.

“Sí, sí tengo dos hijas“, confirmó en un video compartido desde su cuenta oficial de Instagram. “Nomás que una hija que no quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en el público. No me gusta que esté en los medios, no me gusta que esté por todos lados“.

En su respuesta, Emiliano acusó al patriarca de la familia Aguilar de compartir esta información no motivado por una preocupación genuina, sino para lastimarlo. Y es que según lo dicho por el joven, no ha mostrado interés por conocer a su primera nieta, Ángela Aislinn.

“Ni conoces a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda. Y eso no está chido, porque eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú a abrir la bocota (…) No es justo que tú hayas dicho esa noticia cuando yo no quería que, o sea, yo no quería que saliera esa noticia”, se le escucha decir en el clip.

Además, informó que si bien el estatus de su segunda hija era desconocido, cumple con sus responsabilidades como padre: “Todas, todas están bien cuidadas, gracias a Dios. Gracias a Dios, todas están cuidadas. Todo el dinero que yo gano aquí en TikTok se va directamente para ellas (…) Nomás para que te enteres también tú, Nodalito, para que se enteren todo”, explicó.

Para finalizar, el también cantante aseguró que él se encargará de sacar a la luz algunas de las “verdades ocultas” del resto de los integrantes de su familia.

“La neta, te pasaste, te pasaste de lanza, pero ahorita vas a ver, ahorita vas a ver todas las verdades que voy a decir. La neta te pasas (…) Yo voy a revelar unas cosillas, a ver si les gusta, sin su consentimiento“, reiteró.

