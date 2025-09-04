Emiliano Aguilar abre las puertas para que Pepe Aguilar conozca a su nieta

En una reveladora entrevista para el matutino ‘Hoy’, Emiliano Aguilar rompió su silencio respecto a la compleja y distante relación que mantiene con su famoso padre, el cantante Pepe Aguilar.

A pesar de la evidente fractura familiar, el rapero extendió un gesto conciliador al expresar su disposición para que su padre conozca por fin a su nieta, Aislín, quien está a punto de cumplir dos años.

Con un tono serio y enfático en no querer alimentar rumores, Emiliano aclaró que, pese a la fuerte distancia que los separa, no se opondría a un acercamiento si la iniciativa sale directamente de su progenitor.

“Mira, por más enojados que estemos, por más… por más que estemos unos con otros, yo no… si mi papá me habla y me dice: ‘¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?’, con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. Oye, pues no te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Pero que salga de él, pues”, declaró el artista.

Esta postura deja en claro que, si bien existe una posibilidad de reencuentro en torno a la pequeña Aislín, la responsabilidad de dar el primer paso recae exclusivamente en Pepe Aguilar. Emiliano reiteró que está dispuesto a “abrir la puerta”, pero condiciona cualquier acercamiento a que sea su padre quien lo busque.

Diferencias marcadas y una reconciliación lejana

Más allá del tema de su hija, Emiliano no dudó en marcar una clara distinción entre su identidad y la del resto de su familia. Al hablar de las diferencias con su padre y sus hermanos, los también cantantes Ángela y Leonardo Aguilar, fue contundente.

“Sí, tengo su carácter (de mi papá), sí tengo superiormente su esencia, de mi abuelo y todo eso, pero no somos lo mismo yo y mi papá. No somos, ni somos lo mismo yo y mis hermanos. Para nada. Somos 180 completamente a la vuelta. No somos iguales“, afirmó sin titubeos.

Esta declaración refuerza la percepción de una brecha no solo emocional, sino también de personalidad y valores dentro del clan Aguilar. Cuando se le preguntó directamente sobre una posible reconciliación general en este momento, su respuesta fue breve y terminante: “No. No, gracias. Este… no, gracias”.

La entrevista de Emiliano Aguilar ofrece una mirada cruda a los conflictos familiares que suceden tras bambalinas en una de las dinastías más famosas de la música regional mexicana, dejando entrever que, por ahora, el puente entre padre e hijo solo podría construirse alrededor de la nieta que Pepe Aguilar aún no conoce.

