Hijo de Pepe Aguilar causa polémica al comparar a su familia con “perros” en controvertida imagen

El pleito entre Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante mexicano Pepe Aguilar, y su familia paterna escaló a niveles sin precedentes tras la publicación de una controvertida imagen en redes sociales que avivó aún más la tensa relación entre el rapero y sus parientes.

Este domingo 31 de agosto, Emiliano compartió en su cuenta de Instagram una foto originalmente publicada por su padre el 7 de diciembre de 2022, en la que Pepe Aguilar aparece cargando a su perro pug, apodado “El Gordo”, junto a su esposa Aneliz Ávalos y sus tres hijos con ella: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Sin embargo, Emiliano decidió editar la imagen sustituyendo los rostros de cada miembro de la familia por el del can, convirtiendo la escena en una clara sátira. Junto a la foto, escribió:

"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea. ¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los (imagen de un par de huevos) están bien puestos". Emiliano Aguilar

En sus historias de Instagram, el joven artista volvió a compartir la imagen modificada con el mensaje: “Aquí una foto con mis fans. Puro pinc… Tijuana. Perros”, reforzando su postura de rechazo hacia su padre y su actual núcleo familiar.

¿Por qué Emiliano realizó esa publicación?

Este acto se interpreta como una respuesta directa a una publicación previa en la cuenta oficial de “El Gordo” Aguilar —la mascota de Pepe—, que el viernes 29 de agosto mostró al perro en primer plano y, de fondo, una imagen editada que parecía ser parte de la residencia de Emiliano. Muchos vieron en ese post una burla directa de seguidores hacia el hijo mayor del cantante.

La polémica aumentó cuando Ángela Aguilar le dio “me gusta” a la imagen, mientras que su hermano Leonardo comentaba una serie de “ja ja ja ja” , lo que fue percibido como una provocación adicional. Horas después, la publicación fue eliminada, aunque no se ha aclarado si fue obra del propio Pepe Aguilar o de su equipo de redes sociales.

Este nuevo episodio se enmarca en una disputa familiar que se intensificó recientemente cuando Pepe Aguilar, en una entrevista con el programa Ventaneando, reveló detalles sobre su separación con Carmen Treviño, madre de Emiliano.

En esa charla, el cantautor afirmó que al separarse, su exesposa se llevó a Emiliano y dejó su casa “vacía”, incluso acusándola de haberse llevado muebles y pertenencias.

Esas declaraciones desataron la furia de Emiliano, quien desde hace semanas usó sus redes sociales para defender a su madre y criticar públicamente a su padre, con quien mantiene una relación distanciada desde hace varios años. El joven ha insistido en que no permitirá que nadie sea capaz de mal de su madre y acusó a su padre de manipular la narrativa familiar.

Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni ningún miembro de su actual familia han emitido una respuesta oficial ante la última publicación de Emiliano.

