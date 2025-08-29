Madre de Emiliano Aguilar desmiente a Pepe Aguilar: “No más mentiras”

Frente a la nueva ola de declaraciones públicas que rodean su divorcio de hace años, Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar, decidió alzar la voz para desmentir las acusaciones en su contra y ofrecer su apoyo inquebrantable a su hijo.

La situación se recrudeció tras una entrevista del cantante Pepe Aguilar, padre de Emiliano, en la que habló sobre las circunstancias de su separación. El intérprete le dijo a Pati Chapoy que:

Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”(…) “No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse”. Pepe Aguilar – Cantante

Estas declaraciones impulsaron a Emiliano a grabar una serie de videos en sus redes sociales defendiendo el honor de su madre, asegurando que las versiones de su padre son “completamente falsas” y negando categóricamente que su madre se llevara pertenencias de la casa familiar.

En un emotivo mensaje, presumiblemente dirigido a través de las redes sociales, Carmen Treviño rompió oficialmente su largo silencio con un contundente mensaje de apoyo a su hijo. Aseguró que ha llegado el momento de hablar después de aguantar “tantas mentiras durante tantos años y sin voz”.

“Te amo, mi Emi. Ya llegó el momento en que no hay que callar, no se vale; juntos sufrimos. Tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias, mi soldado”, expresó Treviño.

La distancia entre Pepe Aguilar y su hijo

El conflicto público entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, tiene su origen en la entrevista mencionada. Emiliano explicó que, si bien siempre se había mantenido al margen de hablar mal de su padre, la decisión de este de “hablar mal de mi mamá” en público cruzó un límite.

“Todo esto que estoy diciendo ahorita, todo lo que está pasando, es porque hablaste mal de mi mamá. (…) No voy a dejar que nadie le falte el respeto a mi mamá. Yo dije: ‘Jamás voy a hablar de mi papá porque él nunca me ha faltado al respeto a mí’, hasta que hizo esa entrevista”, declaró el joven.

La intervención de Carmen Treviño marca un punto de inflexión en esta disputa familiar mediática, pasando de ser un conflicto entre padre e hijo a una confrontación donde la figura materna sale públicamente al paso para desmentir las acusaciones y respaldar la verdad de su hijo, poniendo fin a años de silencio.

