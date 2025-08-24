Emiliano desmiente a Pepe Aguilar y lo acusa de mentir sobre su mamá

La aparente calma que rodea a las dinastías artísticas se quiebra con facilidad cuando surgen conflictos familiares. La reconocida familia Aguilar, pilar de la música regional mexicana, se encuentra nuevamente en el centro de un torbellino mediático, esta vez por una tensión pública entre padre e hijo que ha conmocionado a sus seguidores.

El detonante fue una entrevista del cantante Pepe Aguilar con la periodista Pati Chapoy, en la que habló sobre su ruptura con la madre de su hijo mayor, Emiliano Aguilar. Al ser cuestionado sobre su alejamiento, Pepe declaró: “Yo no me alejé, su mamá se lo llevó”, y añadió: “No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse”.

Estas palabras no cayeron bien en su hijo, el rapero Emiliano Aguilar, quien decidió romper su silencio de manera contundente y directa a través de sus redes sociales.

La réplica viral: “Eso es mentira”

Lejos de quedarse callado, Emiliano Aguilar utilizó su cuenta de Instagram para responder con un video que rápidamente se viralizó. Con un tono serio y directo, se dirigió a sus seguidores para exponer su verdad y defender el honor de su madre.

"¿Qué onda, cómo andan? ¿Qué hicieran ustedes si tuvieran un jefe qué tiene, pues a los medios arriba de él y cualquier cosa que él diga, los medios lo escuchan?" Emiliano Aguilar

“En una entrevista habla mal de mi mamá que supuestamente hizo esto y aquello y eso es mentira“.

Con esta firme declaración, Emiliano no solo desmintió la versión de los hechos presentada por su padre, sino que también puso de manifiesto la profunda molestia que le genera que se hable públicamente, y a su juicio de forma falsa, sobre un tema familiar tan sensible y antiguo.

La reacción del público en línea no se hizo esperar. La publicación de Emiliano se llenó de miles de comentarios de apoyo, donde los usuarios alabaron su valentía por defender a su madre y lo animaron a no quedarse callado.

Algunos de los mensajes más destacados fueron:

“Habla tu verdad, si tú hablas todo lo que pasaste acabas de hundir la carrera de tu papá y hermanos”

“Que se agarre los pantalones porque con la mamá nadie se mete”

“La defiende a ojos cerrados… porque papás hay muchos, mamá una sola”

De momento, Pepe Aguilar no ha respondido a las declaraciones de su hijo. Pero, después de lo mencionado, Emiliano afirmó que se alejaría un tiempo de las redes sociales y no intentaría responder ninguna polémica.

Seguir leyendo: