Emiliano Aguilar aclara que su padre Pepe nunca lo abandonó

Esta semana Emiliano Aguilar ha acaparado los titulares por una discusión que tuvo con su medio hermano Leonardo, a causa de Grupo Frontera. Pero con la intención de aclarar que esos comentarios nada tenían que ver con su padre (el cantante Pepe Aguilar), recurrió a sus historias de Instagram para publicar un mensaje.

Emiliano Aguilar estalla contra su hermano Leonardo, a causa de Grupo Frontera

En su post, Emiliano se refirió a las lecciones que ha aprendido tras estar en la cárcel, para después dedicarse al mundo del rap y a una vida tranquila junto con su esposa y su pequeña hija. También recalcó el amor que le tiene a su famoso papá.

Emiliano Aguilar dice estar orgulloso de su prima Majo

“Quiero dejar algo muy claro: mi jefe nunca me abandonó. Yo, por mis errores, inmadurez y pen******* que andaba haciendo nos fuimos separando, pero no me abandonó. Mi jefe es una buena persona, que hizo lo mejor que pudo con lo que se le presentó. Yo lo quiero un ch**** y jamás voy a hablar mal de él. Ojalá esto se haga viral y no nomás las cosas malas”.

El mensaje de Emiliano Aguilar también es una reacción a lo que Pepe dijo en el podcast “Cracks” de Oso Trava, acerca del talento de sus hijos: “Emiliano ahorita está rapeando y llevo dos años sin hablar con él, porque él no quiere, y él sabrá por qué. No tuvimos ningún pleito, ningún rompimiento. Pero la vida no es como tú te la imaginas. La vida es como es, y las cosas no te pasan, las cosas pasan”.

Pepe Aguilar también fue entrevistado por Paola Rojas, y tras escuchar un fragmento de la canción de Emiliano “Con La Frente En Alto”, dio su opinión: “Le hace bien, yo la verdad no conozco muy bien el género, pero a mí me parece que es muy auténtico el canijo”.

