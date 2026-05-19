El Arsenal FC es campeón de la Premier League 22 años después

Después de 22 años de espera, el Arsenal FC gritó campeón y se coronó con el título de la Premier League 2025-26 debido al empate del Bournemouth frente al Manchester City, el más cercano perseguidor de los gunners, a falta de una fecha para que finalice la liga inglesa.

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Se trata del decimocuarto campeonato local en la historia del Arsenal, que bajo la conducción del español Mikel Arteta iguala la gesta que había logrado por última vez el equipo dirigido por el francés Arsene Wenger.

El cuadro de Londres se ratifica como el tercer club inglés con más trofeos de Primera División, con 14, solo superado por el Manchester United (20) y el Liverpool (20). En el cuarto puesto se ubica el City, que obtuvo ocho ligas en el presente siglo.

Una larga espera

La celebración en el Emirates Stadium comenzó incluso antes de confirmarse matemáticamente el título. Mientras el equipo vencía al Burnley el lunes, la afición local coreó “Champions again, Champions again”, en una escena que resumía el fin de una larga espera y la revancha frente a años de frustración.

El club del norte de Londres no levantaba el trofeo desde la histórica campaña de 2004, cuando el equipo conocido como “Los Invencibles” cerró la temporada sin derrotas. Desde entonces pasaron varios intentos fallidos, incluyendo varios subcampeonatos y cambios de entrenadores, hasta consolidarse el proyecto encabezado por Arteta, quien asumió hace casi siete años.

Uno de los símbolos de esa resiliencia fue el giro de un cántico que durante años utilizaron los rivales para burlarse del Arsenal. El “Second again, second again” fue reemplazado por el festejo de un equipo que resistió la presión de competir contra el dominio reciente del Manchester City y también contra temporadas destacadas del Liverpool.

El título llegó tras una campaña marcada por la regularidad, aunque no exenta de críticas por su estilo. Este Arsenal no replicó el juego vistoso del equipo de Wenger, sino que apostó por una propuesta más pragmática, basada en la solidez defensiva, el aprovechamiento del balón parado y la lectura táctica de cada rival.

La estrategia dio resultados claros. El equipo convirtió 18 goles en jugadas de esquina durante la temporada, más que cualquier otro en la liga, y esa efectividad convirtió al especialista en jugadas a balón detenido, Nicolás Jover, en una figura celebrada por la afición.

En lo colectivo, el éxito también se sostuvo en una defensa que volvió a ser la menos goleada del campeonato. El arquero español David Raya sumó su tercer Guante de Oro consecutivo, respaldado por la dupla central formada por Gabriel Magalhães y William Saliba.

En ataque, el equipo repartió protagonismo entre varias piezas. Bukayo Saka, Martin Ødegaard, Kai Havertz y Viktor Gyökeres lideraron una plantilla sin una única gran figura, pero con una estructura que respondió durante toda la temporada.

La consagración devuelve la Premier al Arsenal más de dos décadas después y abre la posibilidad de que el club cierre una temporada histórica, ya que la próxima semana disputará por primera vez la final de la Champions League contra el PSG.





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