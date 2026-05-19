Mikel Arriola destaca la proyección del fútbol femenino en México

El fútbol femenino en México es una de las grandes potencias de la región. Entre Conmebol y Concacaf, la Liga MX Femenil es una de las de mejor estructura y exposición. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), destacó el crecimiento de este campeonato.

La final del Clausura 2026 fue entre Rayadas de Monterrey y las Águilas del América. El duelo de ida fue una corta victoria para el conjunto Regio por 1-0; pero en la vuelta, el conjunto americanista logró remontar la serie con un aplastante 3-0 en condición de local.

“Tuvimos 35,000 asistentes en la final de ida entre Monterrey y América Femenil y 2 millones de personas la vieron en streaming”, destacó Mikel Arriola.

🏆 NUESTRA PRESIDENTA ESTÁ EN LA CANCHA ⚽️



Estas son sus sensaciones sobre el presente y crecimiento del proyecto de la @LigaBBVAFemenil en la previa de #FutFemNuestraFinal 🔥 pic.twitter.com/Iw6Kp64qel — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) May 17, 2026

En la Asamblea Ordinaria de 2026 se difundieron algunos registros de 2025. Los 18 clubes del fútbol mexicano pudieron presenciar datos de la exposición del balompié azteca. Los partidos de 2025 llegaron a más de 67 millones de espectadores. Estos registros puso a la Liga MX Femenil por encima de torneos de países potencia como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos.

“Viene una proyección muy grande hacia adelante, ya tenemos a la liga en TV abierta, en streaming y redes sociales”, destacó el dirigente.

El torneo Apertura de 2025 se logró tener un alcance general de 37.5 millones de espectadores. En el Clausura 2025 las cifras bajaron a 30.3 millones de espectadores, pero esto no impidió la cifra récord en el balance.

Uno de los principales síntomas que refleja el crecimiento del fútbol femenino mexicano es la llegada de futbolistas extranjeras al torneo azteca. Cada vez son más la jugadores que ven en México un país en el que pueden potenciar su desarrollo futbolístico. “Hoy tenemos a 32 países representados en la Liga MX Femenil, algo que es increíble. Los equipos cada vez se refuerzan mejor”, agregó Mikel Arriola.

Equipos más ganadores en la Liga MX Femenil

Tigres UANL: 7 Títulos (Clausura 2018, Clausura 2019, Guard1anes 2020, Guard1anes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023, Apertura 2025)

Subcampeonatos: 3

Rayadas de Monterrey: 4 Títulos (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024, Apertura 2024)

Subcampeonatos: 4

Club América: 3 Títulos (Apertura 2018, Clausura 2023, Clausura 2026)

Subcampeonatos: 5

Chivas del Guadalajara: 2 Títulos (Apertura 2017, Clausura 2022)

Subcampeonatos: 1

Pachuca: 1 Título (Clausura 2025)

Subcampeonatos: 3

Sigue leyendo:

– México levanta su mano para albergar el Mundial de Clubes de 2029

– Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo, opinó acerca de la Liga MX

– El futbol mexicano tiene una de las mejores ligas del mundo, según Eugénie Le Sommer

– Ola de violencia en México obligó a la suspensión de varios partidos de Liga MX y Liga MX Femenil