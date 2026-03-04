México levanta su mano para albergar el Mundial de Clubes de 2029

México está a las puertas de recibir su tercer Mundial. El país norteamericano espera poder dejar una buena imagen para ser un fuerte candidato en próximos eventos de la FIFA. Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), reconoció que le gustaría que México sea anfitrión de un Mundial de Clubes.

En la edición de 2025, el Mundial de Clubes generó buenas reseñas. Con la participación de 32 equipos el formato ideado por Gianni Infantino fue un éxito. El campeonato fue desarrollado en Estados Unidos. La próxima sede aún no está definida.

En una conversación para Faitelson Sin Censura, Mikel Arriola reconoció que le gustaría que México asumiera las riendas como país organizador de este torneo. Sin embargo, el propio dirigente reconoció que Brasil es una fuerte candidata a quedarse con la organización.

“Todavía no está confirmado… a nosotros nos encantaría, la siguiente probablemente sea Brasil, es una probabilidad. México quisiera 2029: a nosotros nos encantaría”, dijo el presidente ejecutivo de la Liga MX.

Mikel Arriola destacó la importancia de este torneo que está revalorizando a las competiciones de Concacaf. El hecho de que al Mundial de Clubes asistan grandes equipos de Europa y genere mucha expectativa entre los aficionados, son motivaciones extras para los equipos de la región en los torneos continentales.

“Ahora las Copas de Concacaf y Leagues Cup se toman con otra visión porque son boletos para el Mundial de Clubes grandes, que probablemente van a empezar a ser cada dos años”, agregó.

La prueba de México

La selección mexicana será uno de los países anfitriones del Mundial de 2026. México será sede de 13 partidos de la Copa del Mundo. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tendrán el peso de armar una buena logística y organización para llenarle el ojo a Gianni Infantino. Una buena Copa del Mundo podría limpiar un poco la imagen del país en medio de sus conflictos sociales.

