Mikel Arriola habló sobre la escasa exportación de mexicanos a Europa

El Mundial de 2026 es la gran apuesta del fútbol mexicano. Los dirigentes del balompié azteca le han puesto mucho hincapié a los beneficios que puede generar la Copa del Mundo. Mikel Arriola espera que uno de ellos sea la exportación de jugadores a Europa.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), reconoció que una de las cuentas pendientes de la gestión es la exportación de jugadores. Arriola espera que este número pueda incrementarse tras el Mundial.

“Nuestro gran déficit es la exportación de jugadores a Europa (…) Este Mundial es una gran plataforma para que incrementemos el número de jugadores profesionales que tenemos en ligas europeas”, dijo el dirigente en The Associated Press.

Hasta ahora hay cinco jugadores mexicanos en clubes de las ligas “top” de Europa. Julián Araujo (Bournemouth) y Raúl Jiménez (Fulham), en la Premier League; Santiago Giménez (AC Milan) y Johan Vásquez (Genoa) en la Serie A y Álex Padilla (Athletic Club Bilbao) en LaLiga.

La Liga MX es el problema

Al igual que muchas otras personalidades del deporte, Mikel Arriola considera que las grandes sumas de dinero que se manejan en la Liga MX complican aún más la exportación. Los futbolistas mexicanos no salen de su “zona de confort” articulada por los clubes de la Liga MX.

“El jugador mexicano gana muy bien en México, entonces las ofertas que tiene para quedarse son mayores que para salir. Además, en comparación con el resto del mundo, nuestro acceso al pasaporte comunitario es más reducido que con Sudamérica, el Caribe y África y tenemos que usar plaza de extranjero en Europa”, explicó.

A pesar de este panorama, Mikel Arriola espera poder mejorar este factor durante su gestión. El Mundial de 2026 sería una gran vitrina para muchos jugadores del torneo local que se atrevan a dar el salto al Viejo Continente. “Si vamos dando esos pasos vamos a ir incrementando la visibilidad de los jugadores”, concluyó.

