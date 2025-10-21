Sergio Ramos habló sobre su futuro en México

Sergio Ramos fue una de las grandes contrataciones que hizo Rayados de Monterrey hace unos meses. El exdefensor del Real Madrid ha marcado unos cuantos goles con la camiseta del conjunto regio. No obstante, Ramos termina su contrato en los próximos meses. El español habló sobre su futuro.

Tras la salida de un entrenamiento, Sergio ramos fue interceptado por Juanfe Sanz, reportero de El Chiringuito. El comunicador no dejó escapar la oportunidad para preguntarle al defensor de 39 años sobre su futuro.

“No me puedo quejar, estoy muy feliz, es un país en el que me tratan de maravilla con un proyecto muy interesante. Sí, acabo contrato en diciembre, pero ojalá sigamos aquí en México porque la verdad es que me siento muy a gusto”, dijo Sergio Ramos.

🚨🇪🇸 @SergioRamos, EN EXCLUSIVA con @JuanfeSanzPerez 🇪🇸🚨



🙏 "¿Mi renovación? Ojalá sigamos aquí en México".



😏 "¿El Clásico? Espero que el Madrid gana y 'Kiki' haga una buena actuación". pic.twitter.com/N0Yu1aGz6z — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 20, 2025

El exjugador del Real Madrid firmó con Rayados de Monterrey en febrero de 2025. Desde entonces Sergio Ramos ha disputado 26 partidos con el conjunto regio en los que ha podido aportar 7 goles en poco más de 2,100 minutos dentro del campo.

Real Madrid vs. Barcelona

A pesar de estar en México, Sergio Ramos no le pierde la pista al fútbol español. El exjugador del Real Madrid fue cuestionado sobre sus impresiones de cara al Clásico del conjunto merengue contra el FC Barcelona. Este partido se desarrollará este domingo 26 de octubre.

“Tú ya sabes que yo soy blanco a muerte, espero que el Madrid gane y que mi brother Ki-Ki haga una buena actuación, ya lo motivaré en los próximos días. Yo hablo mucho con él y está rindiendo a un nivel top. Ojalá que los tres puntos se queden en casa“, sentenció Sergio Ramos.

Sergio Ramos en el Apertura 2025

