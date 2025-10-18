Robert Dante Siboldi criticó a la Liga MX por la falta ausencia de descensos

Uno de los temas que mas tela ha dado para cortar en el fútbol mexicano es el ascenso y descenso en el torneo. La Liga MX no cuenta con esta penalidad deportiva a los clubes que ocupen los últimos puestos de la tabla. Robert Dante Siboldi criticó el formato.

Robert Dante Siboldi explicó la “relajación” que conlleva disputar un torneo sin ascensos y descensos. Esto condiciona deportivamente a los clubes y jugadores. En una entrevista para Claro Sports, el estratega uruguayo insinuó una ausencia de competencia en los últimos puestos de la tabla.

“El jugador está más tranquilo, ya que tiene contratos de dos o tres años. Por lo tanto, seguirá en primera división. Esto cambió con la desaparición del descenso. Yo lo viví personalmente, no me lo contaron”, dijo Siboldi.

Robert Dante Siboldi es una voz capacitada para hablar sobre este tema. El estratega uruguayo, en su época de jugador, sufrió un descenso en el fútbol mexicano. En 1995 Siboldi estuvo en el plantel de los Tigres de la UANL que perdieron la categoría. Pero esta “penalidad deportiva” le duró poco a su club, ya que en una temporada volvió a la máxima categoría.

“Lo sufrí, es una experiencia desagradable, tener que jugar en segunda, pero así están las cosas. Y, lamentablemente, lo del torneo actual no ayuda mucho a la competitividad por la falta de ascenso y descenso”, agregó el sudamericano.

Siboldi en el Apertura 2025

Curiosamente, Robert Dante Siboldi estaría en problemas en la Liga MX en caso de que hubiese descenso. Mazatlán ocupa el puesto 13 de la clasificación general. Siboldi está a 2 puntos del repechaje, pero también está a 2 puntos de la zona roja del balompié azteca.

El proceso de Robert Dante Siboldi ya tiene 11 partidos en el banquillo de Mazatlán. El estratega uruguayo ha conseguido 2 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Tabla de posiciones Liga MX

