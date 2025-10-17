Marcel Ruíz no se fue de la Liga MX y Antonio Mohamed pudo ser determinante

La “zona de confort”. Esta es la descripción de los exfutbolistas mexicanos al momento de ofrecer sus consideraciones sobre la poca cantidad de futbolistas mexicanos en Europa y fuera de México. Marcel Ruíz tenía la posibilidad de salir de la Liga MX en verano, pero Antonio Mohamed le recordó que el Mundial está cerca y debe jugar.

Marcel Ruíz es una de las grandes figuras de los Diablos Rojos del Toluca. El mediocampista mexicano fue una pieza estelar de un conjunto que brilló en el Clausura 2025 y hace lo propio en el Apertura 2025.

A sus 24 años, Ruiz fue tentado por varios clubes en el marcado de traspasos. El mediocampista nacido en Mérida fue vinculado con clubes de Brasil y de Europa. Sin embargo, el “Turco” Mohamed le aconsejó permanecer en la mencionada “zona de confort”.

“Lo hablé con él obviamente, le dije ‘habló contigo a vez solamente para no meterme en tu cabeza ni en tus decisiones, si vas a un equipo importante de Europa, uno bueno, pues andá. Ahora, que está un Mundial acá, donde sabes que vas a jugar. Si vas a un equipo a donde te van a llevar como Palmeiras, ¿viste el roster?, tienen 10 volantes, si vas a ir ahí y no vas a tener minutos después para jugar en la selección el Mundial, elegí bien y en un lugar donde te vengan a buscar y te quieran’“, reveló Mohamed para TUDN.

Antonio Mohamed utilizó el Mundial 2026 como argumento. Marcel Ruiz ha sido considerado en las convocatorias de Javier Aguirre por su presente con los Diablos Rojos del Toluca. Un cambio de club, a juicio del “Turco”, pudiese ser perjudicial para su carrera y sus opciones de estar en la Copa del Mundo. Ganarse un puesto extracomunitario no es sencillo y Mohamed lo advirtió.

En este sentido, el estratega argentino no le quitó la idea a Marcel Ruiz de marcharse al exterior. Sin embargo, el “Turco” cree que el momento idóneo es después del Mundial. La Copa del Mundo será una gran vitrina, pero para eso Ruiz debe ganarse la convocatoria con base en sus actuaciones dentro de la Liga MX.

“‘Ahora, después del Mundial, ¿te quieres sacar el gusto y te vienen a buscar?, andáte a Bélgica, Holanda, donde quieras, pero el Mundial para jugarlo en casa, quédate aquí. Si viene el Espanyol o alguien de Italia para titular, te tienes que ir’, agregó.

Marcel Ruiz en el Apertura 2025

Sigue leyendo:

– André-Pierre Gignac le responde a sus detractores

– Veljko Paunović vuelve al radar de la Liga MX, ¿cómo le fue en México?

– Secuelas del Mundial: Diego Ochoa tiene una larga lista de pretendientes

– Andrés Guardado respalda a los mundialistas Sub-20 tras su eliminación