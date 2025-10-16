André-Pierre Gignac le responde a sus detractores

André-Pierre Gignac está siendo cuestionado en los últimos años por su rendimiento con los Tigres de la UANL. Ya con 39 años, el rendimiento del delantero francés no es óptimo y las lesiones han afectado su continuidad dentro del club. Gignac aseguró que las críticas no le afectan.

El exdelantero del Marsella habría sido excluido de las últimas convocatorias del conjunto felino por un golpe en su rodilla derecha. En la últimas dos temporadas con el club, Gignac solo ha marcado ocho goles, un rendimiento poco habitual para lo que tiene acostumbrado el goleador histórico de los Tigres.

“Tengo 21 años de carrera, no es ahorita que me voy a agüitar o voy a hacer caso a comentarios. Siempre fue parte de mi carrera, de mi vida. Yo no tengo ningún problema, pero a la única persona a la que le tengo que probar algo es a mí mismo, a mi familia, a mis hijos, para que estén orgullosos”, dijo el atacante de los Tigres.

🗣️ "A LA ÚNICA PERSONA QUE LE TENGO QUE PROBAR ALGO ES A MÍ MISMO"



André-Pierre Gignac, delantero de #Tigres, destacó que busca llegar fuerte a la Liguilla y que se siente bien en el equipo.



📹 @quirino_galvan pic.twitter.com/LeThM7H8EM — ONCE Diario (@oncediariomx) October 15, 2025

A pesar de los cuestionamientos sobre su rendimiento, Gignac reconoce que no le afecta los señalamientos sobre su nivel actual. El francés aseguró que cada vez está más cerca de estar en plenitud de condiciones.

“El resto, la verdad, ¿cómo puedo decir sin ser muy grosero? Me vale 15 hectáreas de cacahuates, si quieres. Es parte del show, yo me la sé, yo lo sé, pero yo me siento bien, estoy casi listo y veremos con el tiempo a ver qué pasa”, agregó.

En los últimos 7 partidos de los Tigres de la UANL, Gignac solo ha visto acción en uno de ellos. El veterano delantero europeo jugó 79 minutos en el la victoria del conjunto felino 2-0 contra el Club Atlas. En los otros 6 compromisos con el club, Gignac no ha sido convocado o se ha quedado en el banquillo de suplentes sin salir al campo.

“Si dudara de mi estado físico, de mis piernas o de mis pies, ya no estaría aquí. Así que no hay ningún problema de este lado, nada más ritmo del partido y trabajar fuerte, la Liguilla es otro campeonato”, agregó.

El próximo partidos de los Tigres de la UANL será este viernes 17 de octubre. El conjunto felino recibirá a los Rayos del Necaxa en el Estadio Universitario. Esta puede ser una nueva oportunidad en el presente de Gignac para que retome su confianza en el ataque de los Tigres.

Gignac en el Apertura 2025

