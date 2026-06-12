Votantes latinos pierden confianza en el sistema electoral de Estados Unidos, revela reporte

Entre los votantes multiculturales, principalmente los hispanos o latinos, hay menos confianza en el sistema electoral de Estados Unidos, ya que consideran que debe haber mejores formas de control, pero acusan al presidente Donald Trump de intentar “amañar” los procesos.

“Realmente siento que Trump y sus secuaces están intentando amañar cualquier elección futura a plena vista“, dijo un latino del grupo de edad de 25 a 34 años, uno de los participantes para el reciente reporte del Culture Collective Pulse del Intelligence Center de My Code para este diario, donde se preguntan sobre diversos temas y problemáticas a los votantes multiculturales, incluidos afroamericanos, población AANHPI, comunidad LGBTQI+ y latinos.

“Para que quede claro, sigo votando. Pero tengo dudas sobre Trump y cómo manipula los resultados. Esto es un camino peligroso hacia la no certificación de las elecciones de 2028″, dijo una latina del grupo de 35 a 44 años.

El reporte, que no es una encuesta estadística, sino un ejercicio de opinión sistematizado, revela que para las comunidades multiculturales de todo el país “la fe en el proceso democrático pende de un hilo”.

“La gente no solo está frustrada con un candidato o un partido”, señala el análisis.

Es decir, hay una expresión de desconfianza en cómo se está modificando las reglas, en medio de una guerra de cambios de distritos –un proceso conocido como ‘Gerrymandering’– iniciada por los republicanos en Texas y continuada por los demócratas en California.

“[Los votantes] sienten que todo el sistema ha sido diseñado para perjudicarlos. Desde la forma en que se trazan los límites de los distritos hasta la manera en que se cuentan los votos, existe una creciente sensación de que el sistema está amañado incluso antes de que nadie entre en la centro de votación”, dice el informe. “Las voces hispanas, en particular, transmiten una profunda desilusión, describiendo a menudo un sistema que, según sienten, nunca fue creado para ellos”.

Los participantes en el ejercicio de opinión también consideran que las grandes corporaciones tienen una influencia en el proceso electoral.

“Las grandes empresas pueden influir en las decisiones electorales, como Elon Musk”, consideró una latina del grupo de entre 18 y 24 años.

Musk es parte del grupo político del presidente Trump, incluso lideró la oficina que intentó desmantelar varias áreas de gobierno (DOGE) y despidió a miles de funcionarios públicos, lo que desató varias demandas. La participación de Musk en la política desató preocupaciones éticas, dados los contratos multimillonarios que tiene con el gobierno.

Tres preocupaciones sobre el proceso electoral

El reporte del Intelligence Center destaca tres aspectos que integran las preocupaciones de los votantes: 1) la urna ya no se siente segura, 2) las reglas se escribieron para excluir a ciertas personas, y 3) la actual administración ha empeorado las cosas.

“Para los adultos multiculturales, la confianza en los mecanismos básicos de la votación se ha derrumbado. No se trata solo de escepticismo, sino de la profunda convicción de que los votos no se cuentan con imparcialidad y que el proceso puede ser manipulado por quienes ostentan el poder”, agrega el informe.

El presidente Trump ha acusado de millones de votos son emitidos por inmigrantes indocumentados y que los demócratas lo han permitido, a pesar de que diversos estudios, como del Brennan Center for Justice en su reporte “The Truth About Voter Fraud” (2007).

El análisis del Intelligence Center agrega que los participantes en esta especie de focus group en su ejercicio de opinión se expresó la preocupación de que el sistema “puede ser manipulado o alterado desde arriba hace que votar parezca inútil”.

“Realmente siento que Trump y sus secuaces están intentando amañar cualquier elección futura a plena vista”, consideró un latino del grupo de entre 25 a 34 años.

El uso de la tecnología

Algunos participantes expresaron que puede haber falsificación de votos en los últimos años y reconocen la importancia de mejorar el sistema electoral, pero no confían en cómo se está haciendo actualmente.

“[Se requiere de] un sistema de votación más seguro y preciso ayudaría a generar mayor confianza en el sistema electoral”, dijo una latina del grupo de entre 25 a 34 años.

Cada estado tiene sus propias reglas electorales, pero el presidente Trump impulsa la SAVE Act, un proyecto que podría afectar la votación de más de 21 millón de personas, según otro reporte del Brennan Center for Justice, principalmente poblaciones minoritarias y mujeres.

“Sé que confiamos en las personas y la tecnología, y cuando eso está implementado, simplemente lo dejamos en manos de los que están en el poder; no podemos controlar lo que desconocemos”, reconoce una latina de 35 a 44 años.

Los hallazgos del Intelligence Center son relevantes camino a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

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