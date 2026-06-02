Inflación y altos costos alejan a votantes latinos y afroamericanos de Trump

La economía vuelve a colocarse en el centro del debate político. A menos de un año de las elecciones de mitad de mandato, diversos estudios y encuestas muestran que la inflación persistente, el aumento del costo de vida y el estancamiento salarial están afectando especialmente a las comunidades latinas y afroamericanas, dos grupos que podrían desempeñar un papel decisivo en la conformación del próximo Congreso.

Un análisis de investigadores de Brookings advierte que existe una creciente desconexión entre el mensaje optimista de la administración del presidente Donald Trump y la percepción que tienen millones de familias sobre su situación económica.

Aunque la Casa Blanca ha defendido la fortaleza de la economía estadounidense, los datos muestran que muchos hogares continúan enfrentando dificultades para cubrir gastos básicos como vivienda, alimentos, gasolina, atención médica y cuidado infantil.

Asequibilidad, una preocupación de los votantes

Según datos citados por el medio citado, el 57% de los estadounidenses considera que el país va por mal camino, mientras que el 76% describe las condiciones económicas actuales como regulares o malas.

La preocupación principal sigue siendo el costo de vida. En los últimos meses, el incremento de precios ha continuado ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares, especialmente entre los hogares de ingresos medios y bajos.

Los investigadores sostienen que las comunidades latinas y afroamericanas son particularmente vulnerables a estos cambios debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a gastos esenciales. Además, sectores económicos con una alta participación de trabajadores latinos, como la construcción, la manufactura y algunos servicios, han enfrentado incertidumbre por cambios en las políticas económicas y comerciales.

En paralelo, organizaciones comunitarias han reportado un aumento en la demanda de asistencia alimentaria. Los bancos de alimentos y programas de apoyo social registran mayores niveles de utilización, una señal de que muchas familias siguen enfrentando dificultades para llegar a fin de mes.

El voto latino redefiniría el panorama político

La economía fue uno de los factores que ayudó a Trump a mejorar su desempeño entre algunos votantes latinos durante la elección presidencial de 2024. Sin embargo, ese respaldo parece estar mostrando señales de desgaste.

Una encuesta reciente de UnidosUS encontró que el 65% de los votantes latinos considera que el presidente Trump y los republicanos en el Congreso no están suficientemente enfocados en mejorar la economía. Además, cerca de cuatro de cada diez latinos afirman que su situación financiera ha empeorado durante el último año.

De acuerdo con ese sondeo, si las elecciones legislativas se celebraran hoy, los demócratas tendrían una ventaja significativa entre el electorado latino, aunque todavía existe un amplio segmento de votantes indecisos.

La situación también preocupa a las comunidades afroamericanas. Brookings señala que los recientes despidos en agencias federales y la desaceleración del crecimiento salarial podrían afectar de forma desproporcionada a trabajadores afroamericanos, particularmente mujeres empleadas en el sector público.

Una elección marcada por el bolsillo

A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, tanto republicanos como demócratas enfrentan el reto de convencer a los votantes de que tienen un plan viable para aliviar la presión económica.

Los investigadores concluyen que la percepción sobre la economía podría resultar tan importante como los indicadores macroeconómicos. Aunque la tasa de desempleo nacional permanece relativamente estable y algunos indicadores muestran crecimiento, millones de estadounidenses continúan sintiendo que sus ingresos no avanzan al mismo ritmo que los gastos cotidianos.

Para muchos votantes latinos y afroamericanos, la pregunta ya no es quién tiene la mejor narrativa económica, sino quién puede ofrecer soluciones concretas para reducir el costo de la vida, por lo que, según la investigación, la respuesta podría definir el equilibrio de poder en Washington durante los próximos años.

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